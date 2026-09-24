В 2026 году отсрочка для студентов оформляется автоматически через приложение «Резерв+», а бумажные справки в ТЦК отменили. Юрист Марина Бекало разъяснила, кому статус вообще не нужен, когда запрещено отправлять на ВВК и что делать, если в приложении ошибка.

Отсрочки от мобилизации в Украине в 2026 году работают по новым правилам: процедуру полностью оцифровали, а бумажные справки, которые раньше несли в ТЦК до 1 октября, остались в прошлом. Юрист Марина Бекало в комментарии УНИАН разъяснила главные изменения для студентов и их семей.

Как оформить отсрочку. Если студент впервые получает следующий уровень образования — например, после бакалавриата поступил в магистратуру — и данные корректно внесены в ЕГЭБО (Единую государственную электронную базу по вопросам образования), отсрочку оформляют через приложение «Резерв+». Ее предоставляют на семестр, то есть на срок до шести месяцев, а дальше статус продлевается автоматически благодаря электронному обмену между государственными реестрами.

Кому отсрочка вообще не нужна. Студентам до 25 лет, которые не имеют статуса военнообязанного — не служили срочную, не заканчивали военную кафедру и не были признаны ограниченно годными — оформлять отсрочку не нужно. По закону таких призывников мобилизуют исключительно добровольно.

Законно ли отправлять студента на ВВК

Нет. Согласно постановлению Кабмина №560, пока комиссия ТЦК рассматривает заявление об отсрочке, отправлять человека на медицинский осмотр запрещено. Более того, отказ в отсрочке из-за отсутствия прохождения ВВК является противоправным: дневная или дуальная форма обучения сама по себе является отдельным основанием для отсрочки от призыва.

Что делать, если в «Резерв+» ошибка

Сначала стоит обратиться в деканат и проверить, корректно ли внесены данные в ЕГЭБО и стоит ли отметка о «ненарушении последовательности образования». Если в базе все в порядке, следует написать в техподдержку приложения или подать заявление на отсрочку в бумажном виде через ЦНАП.

Отдельная ситуация — после бакалавриата до 25 лет. Если выпускник вуза не поступил дальше и устроился на работу, бежать в ТЦК без повестки не нужно. За воинский учет в таком случае отвечает работодатель, который при трудоустройстве сам передает данные военно-учетного документа в военкомат.

Правозащитники советуют не затягивать с оформлением статуса. Право на отсрочку действует в силу закона, но только после официального подтверждения: без оформленного статуса ТЦК рассматривает человека как подлежащего призыву. Также стоит убедиться, что военно-учетный документ актуален, — иначе учебное заведение не сможет внести корректные данные в ЕГЭБО. Любые изменения фамилии, формы обучения или специальности должны сразу отражаться в базе, чтобы не возникало сбоев при автоматическом продлении статуса в «Резерв+».

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