У 2026 році відстрочка для студентів оформлюється автоматично через застосунок «Резерв+», а паперові довідки до ТЦК скасували. Юристка Марина Бекало роз'яснила, кому статус взагалі не потрібен, коли заборонено відправляти на ВЛК і що робити, якщо в застосунку помилка.

Відстрочки від мобілізації в Україні у 2026 році працюють за новими правилами: процедуру повністю цифровізували, а паперові довідки, які колись зносили до ТЦК до 1 жовтня, залишилися в минулому. Юристка Марина Бекало в коментарі УНІАН роз'яснила головні зміни для студентів та їхніх родин.

Як оформити відстрочку. Якщо студент уперше здобуває наступний рівень освіти — наприклад, після бакалаврату вступив на магістратуру — і дані коректно внесені до ЄДЕБО, відстрочку оформлюють через застосунок «Резерв+». Її надають на семестр, тобто на строк до шести місяців, а далі статус подовжується автоматично завдяки електронному обміну між державними реєстрами.

Кому відстрочка взагалі не потрібна. Студентам до 25 років, які не мають статусу військовозобов'язаного — не служили строкову, не закінчували військову кафедру і не були визнані обмежено придатними — оформлювати відстрочку не потрібно. За законом таких призовників мобілізують винятково добровільно.

Чи законно відправляти студента на ВЛК

Ні. Відповідно до постанови Кабміну №560, поки комісія ТЦК розглядає заяву про відстрочку, відправляти людину на медичний огляд заборонено. Ба більше, відмова у відстрочці через відсутність проходження ВЛК є протиправною: денна чи дуальна форма навчання сама по собі є окремою підставою для відстрочки від призову.

Що робити, якщо в «Резерв+» помилка

Спершу варто звернутися до деканату й перевірити, чи коректно внесені дані до ЄДЕБО та чи стоїть позначка про «непорушення послідовності освіти». Якщо в базі все гаразд, слід написати в техпідтримку застосунку або подати заяву на відстрочку в паперовому вигляді через ЦНАП.

Окрема ситуація — після бакалаврату до 25 років. Якщо випускник вишу не вступив далі й влаштувався на роботу, бігти в ТЦК без повістки не потрібно. За військовий облік у такому разі відповідає роботодавець, який під час працевлаштування сам передає дані військово-облікового документа до військкомату.

Правозахисники радять не зволікати з оформленням статусу. Право на відстрочку діє в силу закону, але лише після офіційного підтвердження: без оформленого статусу ТЦК розглядає людину як таку, що підлягає призову. Також варто переконатися, що військово-обліковий документ актуальний, — інакше заклад освіти не зможе внести коректні дані до ЄДЕБО. Будь-які зміни прізвища, форми навчання чи спеціальності мають одразу відображатися в базі, щоб не виникало збоїв під час автоматичного подовження статусу в «Резерв+».

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