Міноборони запустило онлайн-відстрочку для освітян у «Резерв+», але автоматична перевірка дає збої. Юристи назвали головні причини, через які вчителю можуть відмовити у відстрочці.

Мобілізація з 1 жовтня: що зміниться для військових з відстрочками — чимало освітян уже стикнулися з відмовами в оформленні відстрочки. Міністерство оборони повноцінно запустило онлайн-відстрочку для вчителів у застосунку «Резерв+», і тепер педагогам не обовʼязково стояти в чергах ТЦК чи ЦНАП. Утім юристи радять не тиснути кнопку навмання — автоматична перевірка має кілька підводних каменів, через які людині можуть відмовити.

Як повідомляє видання «Час Дій» із посиланням на юристів, право на онлайн-відстрочку мають вчителі, вихователі та асистенти. Але система згенерує статус автоматично лише тоді, коли людина відповідає двом жорстким критеріям. Про них — далі.

Кому система може відмовити одразу

Перша умова — робота в школі має бути виключно основним місцем працевлаштування. Для сумісників ця опція законом взагалі не передбачена, тож запит через «Резерв+» закінчиться відмовою. Друга умова — педагогічне навантаження не менше ніж 0,75 ставки. Якщо ставка нижча, система відхилить заявку автоматично.

Саме ці два пороги найчастіше стають причиною відмов. Вчитель, який працює на неповну ставку або оформлений як сумісник, по онлайн-каналу відстрочку не отримає — доведеться звертатися офлайн через ЦНАП із паперовим пакетом документів.

Головна технічна причина відмов

Однак навіть ті, хто відповідає обом критеріям, нерідко бачать відмову. Головна причина — розбіжність інформації в державних реєстрах. «Резерв+» автоматично звіряє дані між базою Пенсійного фонду та системою освітнього менеджменту АІКОМ. Найчастіше проблеми виникають у нещодавно прийнятих працівників, коли бази ще не встигли синхронізуватися, або через банальні помилки кадровиків у записах.

Порада юристів проста: перш ніж робити запит у додатку, варто підійти до директора чи відділу кадрів і переконатися, що дані в АІКОМ внесені без помилок і повністю збігаються з даними ПФУ. Якщо ж система вперто видає помилку — завжди можна подати паперові документи через ЦНАП.

Чому не можна дублювати паперову відстрочку

Окреме суворе застереження стосується педагогів, які вже оформили відстрочку офлайн (зазвичай її дають до 31 серпня). Дублювати запит через «Резерв+» категорично не рекомендується. На практиці це часто призводить до технічного збою: система видає відмову, виникає юридична колізія, і як наслідок людина несподівано отримує повістку на ВЛК — хоча направляти туди осіб із чинною відстрочкою заборонено.

Адвокати нагадують: сама лише професія вчителя не є «оберегом» від патрулів на вулиці. З огляду на регулярні системні збої освітянам варто завжди носити із собою роздруковану довідку з місця роботи, паспорт та військово-обліковий документ.

Що робити, якщо відмовили

Якщо «Резерв+» видав відмову, не варто панікувати. Ви маєте право подати паперові документи через ЦНАП особисто. Перед цим перевірте в кадровому відділі правильність даних в АІКОМ та їх збіг із ПФУ. Найкращий захист на випадок перевірки — завжди мати при собі довідку з місця роботи, паспорт і військово-обліковий документ.

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