Нацкомісія з регулювання енергетики посилила захист побутових споживачів: за частини випадків відключення та повторного підключення тепер платитиме оператор системи розподілу, а не людина.

Відключення світла в Україні через атаки та негоду стали звичним явищем, однак тепер регулятор змінив правила, які захищають споживачів саме від відключень за борги. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оновила Правила роздрібного ринку електричної енергії, і головна зміна — людина більше не платитиме за відключення та повторне підключення у низці випадків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба регулятора. Ключова норма стосується ситуації, коли борг за електроенергію на момент оформлення попередження був незначним. «Побутовий споживач не відшкодовуватиме витрати на відключення та подальше підключення, якщо на момент оформлення попередження його заборгованість за електроенергію була меншою за половину прожиткового мінімуму для працездатних осіб», — ідеться у повідомленні.

Коли платити не доведеться

Те саме правило діятиме й тоді, коли вже після відключення оператор системи розподілу уточнить обсяги споживання за фактичними показами лічильника і з'ясується, що реальний борг на момент відключення був меншим за встановлений поріг. У такому разі витрати на відключення та відновлення електропостачання покладаються на оператора системи розподілу, а не на споживача.

Не платитиме людина і в тому випадку, якщо її відключили із порушенням процедури. Це ще один запобіжник від свавільних дій: якщо обленерго припустилося порушення під час самого процесу відключення, рахунок за повторне підключення виставляти не можуть.

Єдиний тариф і прозорість

Крім того, НКРЕКП затвердила єдиний підхід до формування вартості відключення та підключення. Тепер вартість цих послуг не зможе перевищувати граничну суму, розраховану відповідно до Правил ринку. Перелік послуг та їхню вартість оператори системи розподілу зобов'язані оприлюднювати на своїх офіційних вебсайтах — споживач має бачити, скільки насправді коштує та чи інша операція.

Під час відключення оператор системи розподілу, якщо це технічно можливо і є необхідний доступ, має обирати найменш складний та найдешевший спосіб виконання робіт. Це означає, що обленерго не зможе штучно ускладнювати процедуру заради вищої оплати.

Акт відключення та строки підключення

Після виконання робіт оператор системи має скласти акт із зазначенням, зокрема, дати і часу, способу відключення, EIC-коду та показів лічильника, якщо їх можливо зафіксувати. Один примірник акта передається споживачу, а якщо його немає на місці — надсилається протягом трьох робочих днів.

Як швидко мають поновити світло

У передбачених Правилами ринку випадках оператор системи зобов'язаний здійснити підключення протягом трьох робочих днів у містах та п'яти робочих днів у сільській місцевості — після усунення причин відключення та виконання необхідних умов. Якщо ж з'ясується, що відключення було безпідставним, поновити електропостачання мали б без зайвих бюрократичних затримок і без плати з боку людини.

Окремо регулятор нагадує: раніше НКРЕКП схвалила для обговорення проєкт постанови, який дозволить застосування динамічних цін на електроенергію для споживачів із «розумними» лічильниками. Тарифи для решти поки що лишаються незмінними.

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