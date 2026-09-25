Київстар, Лайф та Водафон пропонують пенсіонерам і людям старшого віку знижені мобільні тарифи — вартість стартує від 190 гривень. Розповідаємо, які пакети доступні та хто може їх підключити.

Тарифи Київстар, Vodafone та lifecell переписали — українські мобільні оператори передбачили бюджетні пакети для пенсіонерів і людей старшого віку. Ціни на такі тарифи стартують від 190 гривень на місяць, а умови різняться залежно від оператора.

Як повідомляє РБК-Україна, спеціальні пропозиції діють у трьох найбільших операторів зв'язку. Розглянемо кожен пакет окремо, аби зрозуміти, що саме отримує абонент за свої гроші.

Тариф від Київстар: "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 гривень

Для абонентів віком від 60 років та осіб з інвалідністю "Київстар" розробив тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт". Його щомісячна вартість становить 220 гривень.

До пакета входять безліміт на дзвінки всередині мережі, 100 хвилин на інші мобільні та міські номери по Україні, 10 ГБ мобільного інтернету і 100 SMS-повідомлень. Додатково абоненти безкоштовно отримують доступ до послуги "Домашній інтернет" та можуть обрати одну з "Суперсил" — наприклад, доступ до медичного сервісу Helsi або Київстар ТБ.

Пакет "Турбота" від Лайф за 190 гривень

Найдешевший із переліку — акційний тариф "Турбота" оператора lifecell (Лайф). Ним можуть скористатися всі українці віком від 55 років, ціна — 190 гривень за 4 тижні користування.

За цю суму абонент отримує безлімітні дзвінки в мережі lifecell, 1000 хвилин на номери інших операторів, 20 ГБ мобільного інтернету та безлімітний доступ до популярних застосунків і соцмереж — Viber, YouTube, Facebook, TikTok тощо.

Акція "Повага" від Водафон за 200 гривень

Vodafone (Водафон) пропонує акцію "Повага" для українців віком від 55 років. Вона дає змогу перейти до оператора зі збереженням свого номера та підключити тариф Flexx Go за 200 гривень на місяць.

Щоб підключити тариф за акцією, треба подати заявку на перенесення номера на сайті або у фірмовому магазині, отримати SMS із підтвердженням, а потім безкоштовно забрати нову SIM-картку та підписати контракт. Після перенесення номера тариф активується автоматично.

Як оформити тариф для пенсіонера

Для підключення пакета "Київстар" потрібно звернутися до фірмового магазину з паспортом та пенсійним посвідченням. Тариф "Турбота" від lifecell можна активувати як у відділенні (показавши пенсійне посвідчення), так і самостійно онлайн — пройшовши ідентифікацію через систему Bank ID.

Раніше Politeka повідомляла, найдешевші тарифи Київстар, Vodafone та lifecell.

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