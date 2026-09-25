Киевстар, Лайф и Водафон предлагают пенсионерам и людям старшего возраста сниженные мобильные тарифы — стоимость стартует от 190 гривен. Рассказываем, какие пакеты доступны и кто может их подключить.

Тарифы Киевстар, Vodafone и lifecell переписали — украинские мобильные операторы предусмотрели бюджетные пакеты для пенсионеров и людей старшего возраста. Цены на такие тарифы стартуют от 190 гривен в месяц, а условия отличаются в зависимости от оператора.

Как сообщает РБК-Украина, специальные предложения действуют у трёх крупнейших операторов связи. Рассмотрим каждый пакет отдельно, чтобы понять, что именно получает абонент за свои деньги.

Тариф от Киевстар: "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 гривен

Для абонентов в возрасте от 60 лет и лиц с инвалидностью "Киевстар" разработал тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт". Его ежемесячная стоимость составляет 220 гривен.

В пакет входят безлимит на звонки внутри сети, 100 минут на другие мобильные и городские номера по Украине, 10 ГБ мобильного интернета и 100 SMS-сообщений. Дополнительно абоненты бесплатно получают доступ к услуге "Домашний интернет" и могут выбрать одну из "Суперсил" — например, доступ к медицинскому сервису Helsi или Киевстар ТВ.

Пакет "Турбота" от Лайф за 190 гривен

Самый дешёвый из списка — акционный тариф "Турбота" оператора lifecell (Лайф). Им могут воспользоваться все украинцы в возрасте от 55 лет, цена — 190 гривен за 4 недели пользования.

За эту сумму абонент получает безлимитные звонки в сети lifecell, 1000 минут на номера других операторов, 20 ГБ мобильного интернета и безлимитный доступ к популярным приложениям и соцсетям — Viber, YouTube, Facebook, TikTok и другим.

Акция "Повага" от Водафон за 200 гривен

Vodafone (Водафон) предлагает акцию "Повага" для украинцев в возрасте от 55 лет. Она позволяет перейти к оператору с сохранением своего номера и подключить тариф Flexx Go за 200 гривен в месяц.

Чтобы подключить тариф по акции, нужно подать заявку на перенос номера на сайте или в фирменном магазине, получить SMS с подтверждением, а затем бесплатно забрать новую SIM-карту и подписать контракт. После переноса номера тариф активируется автоматически.

Как оформить тариф для пенсионера

Для подключения пакета "Киевстар" нужно обратиться в фирменный магазин с паспортом и пенсионным удостоверением. Тариф "Турбота" от lifecell можно активировать как в отделении (показав пенсионное удостоверение), так и самостоятельно онлайн — пройдя идентификацию через систему Bank ID.

Ранее Politeka сообщала, самые дешевые тарифы Киевстар, Vodafone и lifecell.

Как сообщала Politeka, отключение номеров "Киевстар" по новым правилам.