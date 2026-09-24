За неделю в Украине больше всего подорожали салат, капуста и помидоры. При этом лук, морковь, огурцы, брокколи, голубика и арбуз стали дешевле.

Подорожание продуктов в Украине на этой неделе изменило ценники на овощи, фрукты и ягоды. Больше всего за семь дней прибавили в цене салат, белокочанная капуста и помидоры.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитику отраслевого проекта EastFruit, цены на часть позиций выросли, тогда как другие овощи и фрукты, наоборот, подешевели.

Какие овощи подорожали больше всего

Заметнее всего за неделю выросла стоимость салата — с 80–100 до 145–155 гривен за килограмм. Белокочанная капуста прибавила с 18–22 до 20–25 гривен, а помидоры — с 30–40 до 35–45 гривен за кило.

Также подорожали цветная капуста (с 40–45 до 45–55 гривен), пекинская капуста (с 35–50 до 45–55) и баклажаны (с 35–45 до 40–50 гривен за килограмм).

Что, наоборот, подешевело

Часть овощей стала доступнее. Брокколи подешевела с 65–85 до 55–65 гривен, морковь — с 12–15 до 10–15, а репчатый лук — с 14–16 до 12–16 гривен за килограмм.

Огурцы подешевели с 35–60 до 30–55 гривен, сладкий перец — с 33–60 до 30–60, а острый — с 80–130 до 75–125 гривен. Цена картофеля осталась без изменений — 11–13 гривен за килограмм. Кабачки стоят 30–35 гривен, чеснок — 60–170.

Фрукты и ягоды: что с ценами

Во фруктово-ягодном сегменте подорожали малина (со 180–350 до 220–350 гривен), персики (с 50–90 до 65–100), сливы (с 15–35 до 20–40) и дыни (с 20–35 до 35–50 гривен за кило).

При этом голубика подешевела с 260–400 до 230–350 гривен, груши — с 30–60 до 25–60, нектарины — с 90–130 до 80–110, а арбуз — с 10–20 до 10–12 гривен за килограмм.

Яблоки теперь стоят от 16 до 40 гривен (было 16–35), виноград — от 60 до 120 гривен (было 50–140). Цены на апельсины, лимоны, бананы, киви и гранаты не изменились.

Что сейчас на рынках

Продавцы больше всего предлагают помидоры. Перца на рынке стало меньше, а белокочанной капусты — больше. Выросло количество продавцов картофеля, а в топ продаж вернулись цветная и пекинская капуста. Среди фруктов больше всего предложений по яблокам, прибавилось груш, винограда и хурмы.

Как выгодно покупать овощи и фрукты

Цены на одни и те же позиции в разных супермаркетах и на рынках могут заметно отличаться в зависимости от сети и акционных предложений. Перед покупкой стоит сравнивать ценники в нескольких точках — разница на одних и тех же овощах или фруктах нередко достигает десятков гривен за килограмм.

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