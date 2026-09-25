Держава збереже до кінця року щомісячну доплату 2600 грн вчителям, які працюють очно або у змішаному форматі на прифронтових територіях.

Доплату вчителям у 2600 гривень на прифронтових територіях збережуть до кінця 2026 року — на це уряд спрямував додаткове фінансування.

Про таке рішення, як пише Finteco, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Окрему щомісячну виплату в 2600 грн отримають педагоги, які й надалі працюють очно або за змішаною формою навчання.

Програмою охоплять 23 600 педагогічних працівників у 614 закладах освіти. Ідеться про громади поблизу зони бойових дій, де освітяни виходять на роботу попри безпекові та організаційні складнощі.

Перерозподілені кошти також дозволять громадам, у яких виникла потреба, провести повний розрахунок із педагогами за фактично відпрацьований час у попередньому навчальному році. Тобто одним рішенням закривають і чинні заборгованості за вже виконану роботу, і передбачену доплату до завершення року.

Скільки отримають вчителі

Окремо із вересня заробітна плата працівників освіти має зрости в середньому ще на 20%. Для цього уряд додатково перерозподілив 25,8 млрд грн на програму освітньої субвенції.

Рішення ухвалили на тлі обмежених бюджетних ресурсів: уряд уже схвалив проєкт Державного бюджету на 2027 рік і передав його до Верховної Ради.

Хто саме отримає доплату

педагоги закладів освіти на прифронтових територіях;

ті, хто проводить навчання очно або у змішаному форматі;

загалом — 23 600 педагогічних працівників у 614 закладах.

Доплату в 2600 грн на місяць виплачують разом із заробітною платою, тож окреме звернення до органів влади не потрібне — нарахування відбувається за місцем роботи освітянина.

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