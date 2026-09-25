Світові ціни на пшеницю зросли приблизно на 40% від червневих мінімумів на тлі перебоїв із постачанням через Чорне море, де почастішали атаки на торговельні судна й портову інфраструктуру. Криза вже змусила покупців зерна шукати альтернативні джерела постачання.

Подорожчання продуктів у Полтавській області — лише частина ширшої тенденції: світові ціни на пшеницю зросли приблизно на 40% від червневих мінімумів. Причиною стали перебої з постачанням через Чорне море, де останніми місяцями почастішали атаки на торговельні судна та портову інфраструктуру.

Про зростання цін повідомляє Reuters. Чорне море — один із ключових маршрутів світової торгівлі зерном: Росія та Україна разом забезпечують значну частину світового експорту пшениці. Тож будь-які збої в цьому регіоні одразу позначаються на цінах для покупців у всьому світі.

Через ризики для судноплавства імпортери почали шукати альтернативні джерела постачання. Зокрема, покупці з Південно-Східної Азії звертаються до експортерів з Аргентини та Австралії, що створює додатковий попит і тисне на ціни.

Проблеми виникають не лише через пряму небезпеку для суден. Лондонський страховий ринок розширив зону підвищеного ризику на весь Чорноморський регіон, тож страхові премії для суден зросли, і доставка зерна стала дорожчою навіть без безпосередньої загрози.

Подорожчання вже відчувають покупці. За даними Reuters, ціни на жовтневі поставки пшениці зросли приблизно на 25% порівняно з рівнем до початку кризи в Чорному морі. Одним із найбільш залежних від імпорту ринків є Єгипет: частина його борошномельних підприємств працює не на повну потужність через проблеми з доступністю зерна.

Ситуація вплинула і на російський експорт. Через атаки на чорноморську інфраструктуру та судноплавство російські компанії почали переорієнтовувати частину поставок на Балтійське та Арктичне узбережжя. У липні–серпні експорт російського зерна скоротився приблизно на 31% у річному вимірі.

Якщо перебої з поставками через Чорне море триватимуть, світові покупці можуть зіткнутися з подальшим зростанням вартості пшениці. За оцінкою Reuters, високі ціни можуть зберігатися доти, доки поставки з Чорного моря залишатимуться обмеженими.

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