Управление социального страхования Польши (ZUS) усилило проверку получателей ежемесячной выплаты 800+ для украинцев, находящихся под временной защитой. Рассказываем, что теперь проверяют тщательнее и как не потерять 800 злотых на ребенка.

Денежная помощь в Сумской области и правила выплат для украинцев за рубежом сейчас одинаково важны: Управление социального страхования Польши (ZUS) усилило проверки получателей детской помощи 800+. Об этом сообщает издание fact-news.com.ua.

Программа «Семья 800+» — это ежемесячная помощь 800 злотых на каждого ребенка, которую выплачивает ZUS независимо от доходов семьи. Право на нее имеют и граждане Украины, которые легально находятся в Польше на основании временной защиты и имеют номер PESEL UKR.

Усиление контроля объясняют тем, что случаются ситуации, когда семья фактически выехала из Польши, а выплата продолжает поступать, или когда ребенок не выполняет обязанность школьного образования. Поэтому ZUS чаще сверяет данные получателей с разными государственными реестрами.

Что именно проверяет ZUS

Усиленные проверки охватывают несколько направлений:

фактическое проживание ребенка на территории Польши и сохранение семьей права на временную защиту;

посещение ребенком школьного возраста польской школы — это обязательное условие для получения 800+;

актуальность паспортных и контактных данных, прежде всего номера PESEL UKR.

Кто может потерять выплату

Наибольший риск остановки помощи имеют семьи, которые выехали из Польши, но не сообщили об этом ZUS, а также те, чьи дети длительное время не посещают школу без уважительной причины. Если проверка выявит нарушение, ведомство имеет право приостановить начисление, а излишне выплаченные средства — потребовать вернуть.

Как не потерять 800+

Чтобы выплата поступала без перебоев, стоит соблюдать простые правила:

убедиться, что номер PESEL UKR актуален, а данные подтверждены действующим загранпаспортом — при необходимости обновить их в гмине;

сообщать ZUS о любых изменениях: выезде из Польши, смене места жительства или контактных данных;

обеспечить посещение ребенком польской школы и контролировать его присутствие на занятиях.

Программа 800+ предусматривает 800 злотых в месяц на каждого ребенка до 18 лет, а для тех, кто продолжает обучение, — дольше. В ZUS подчеркивают: проверки не отменяют права украинцев на помощь, но требуют честного и своевременного обновления данных.

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