Управління соціального страхування Польщі (ZUS) посилило перевірку отримувачів щомісячної виплати 800+ для українців, які перебувають під тимчасовим захистом. Розповідаємо, що тепер перевіряють найретельніше та як не втратити 800 злотих на дитину.

Грошова допомога в Сумській області і правила виплат для українців за кордоном нині однаково важливі: Управління соціального страхування Польщі (ZUS) посилило перевірки отримувачів дитячої допомоги 800+. Про це повідомляє видання fact-news.com.ua.

Програма «Родина 800+» — це щомісячна допомога 800 злотих на кожну дитину, яку виплачує ZUS незалежно від доходів родини. Право на неї мають і громадяни України, які легально перебувають у Польщі на підставі тимчасового захисту та мають номер PESEL UKR.

Посилення контролю пояснюють тим, що трапляються випадки, коли родина фактично виїхала з Польщі, а виплата продовжує надходити, або коли дитина не виконує обовʼязку шкільної освіти. Тому ZUS частіше звіряє дані отримувачів із різними державними реєстрами.

Що саме перевіряє ZUS

Посилені перевірки охоплюють кілька напрямів:

фактичне проживання дитини на території Польщі та збереження родиною права на тимчасовий захист;

відвідування дитиною шкільного віку польської школи — це обовʼязкова умова для отримання 800+;

актуальність паспортних і контактних даних, насамперед номера PESEL UKR.

Хто може втратити виплату

Найбільший ризик зупинення допомоги мають родини, які виїхали з Польщі, але не повідомили про це ZUS, а також ті, чиї діти тривалий час не відвідують школу без поважної причини. Якщо перевірка виявить порушення, відомство має право призупинити нарахування, а надмірно виплачені кошти — вимагати повернути.

Як не втратити 800+

Щоб виплата надходила без перебоїв, варто дотримуватися простих правил:

переконатися, що номер PESEL UKR актуальний, а дані підтверджено чинним закордонним паспортом — за потреби оновити їх в уженді гміни;

повідомляти ZUS про будь-які зміни: виїзд із Польщі, зміну місця проживання чи контактних даних;

забезпечити відвідування дитиною польської школи та контролювати її присутність на заняттях.

Програма 800+ передбачає 800 злотих на місяць на кожну дитину до 18 років, а для тих, хто продовжує навчання, — довше. У ZUS наголошують: перевірки не скасовують права українців на допомогу, але вимагають чесного й своєчасного оновлення даних.

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