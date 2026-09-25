В проекте госбюджета на 2027 год образовательную субвенцию предлагают увеличить как минимум на 25 миллиардов гривен — это должно запустить повышение минимальной зарплаты учителей.

Новые зарплаты учителей в Украине могут вырасти уже в следующем учебном году — в проект государственного бюджета на 2027 год внесли предложение увеличить образовательную субвенцию как минимум на 25 миллиардов гривен, чтобы повысить минимальную оплату труда педагогов до двух прожиточных минимумов.

Об этом шла речь на заседании правления Ассоциации прифронтовых городов и общин, где предложения к бюджету представил глава ассоциации, мэр Харькова Игорь Терехов. Как сообщает издание Delo.ua, пакет изменений от прифронтовых общин в целом достиг 75 миллиардов гривен.

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Сейчас в проекте бюджета на 2027 год правительство заложило минимальную заработную плату на уровне 9546 гривен, а прожиточный минимум для трудоспособных — 3559 гривен. Именно от прожиточного минимума зависит минимальная ставка педагога.

Ассоциация предлагает начать повышение минимальной зарплаты учителей до двух прожиточных минимумов уже со следующего учебного года. В денежном выражении это означало бы старт с уровня свыше 7 тысяч гривен, а за два-три года — выход на три прожиточных минимума.

Что еще предлагают прифронтовые общины

Кроме увеличения образовательной субвенции, Ассоциация прифронтовых городов и общин просит поднять минимальную зарплату в целом до 10 000 гривен вместо заложенных 9546 гривен, а минимальную пенсию — до 6000 гривен.

Для общин предлагают оставить 64% налога на доходы физических лиц в местных бюджетах, не применять к ним реверсную дотацию и обеспечить 18,2 миллиарда гривен компенсации разницы в тарифах, чтобы коммунальные предприятия не банкротились.

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Сам проект госбюджета №16000 правительство подало в Верховную Раду 15 сентября. В нем заложены доходы в размере 5,648 триллиона гривен и расходы — 7,272 триллиона. Предложения же Ассоциации прифронтовых общин еще должны доработать в формате законопроекта и зарегистрировать в парламенте.

Поэтому вырастут ли зарплаты учителей до двух прожиточных минимумов, будет зависеть от того, учтет ли Минфин дополнительные 25 миллиардов гривен на образовательную субвенцию в окончательной редакции бюджета-2027.

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