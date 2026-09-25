У проєкті держбюджету на 2027 рік освітню субвенцію пропонують збільшити щонайменше на 25 мільярдів гривень — це має запустити підвищення мінімальної зарплати вчителів.

Нові зарплати вчителів в Україні можуть зрости вже наступного навчального року — у проєкт державного бюджету на 2027 рік внесли пропозицію збільшити освітню субвенцію щонайменше на 25 мільярдів гривень, щоб підвищити мінімальну оплату праці педагогів до двох прожиткових мінімумів.

Про це йшлося на засіданні правління Асоціації прифронтових міст та громад, де пропозиції до бюджету представив голова асоціації, мер Харкова Ігор Терехов. Як повідомляє видання Delo.ua, пакет змін від прифронтових громад загалом сягнув 75 мільярдів гривень.

Скільки зараз заробляють вчителі і що пропонують

Зараз у проєкті бюджету на 2027 рік уряд заклав мінімальну заробітну плату на рівні 9546 гривень, а прожитковий мінімум для працездатних — 3559 гривень. Саме від прожиткового мінімуму залежить мінімальна ставка педагога.

Асоціація пропонує почати підвищення мінімальної зарплати вчителів до двох прожиткових мінімумів уже з наступного навчального року. У грошовому вимірі це означало б старт із рівня понад 7 тисяч гривень, а за два-три роки — вихід на три прожиткові мінімуми.

Що ще пропонують прифронтові громади

Окрім збільшення освітньої субвенції, Асоціація прифронтових міст та громад просить підняти мінімальну зарплату загалом до 10 000 гривень замість закладених 9546 гривень, а мінімальну пенсію — до 6000 гривень.

Для громад пропонують залишити 64% податку на доходи фізичних осіб у місцевих бюджетах, не застосовувати до них реверсну дотацію та забезпечити 18,2 мільярда гривень компенсації різниці в тарифах, щоб комунальні підприємства не банкрутували.

Чи вирішить підвищення кадрову кризу в школах

Сам проєкт держбюджету №16000 уряд подав до Верховної Ради 15 вересня. У ньому закладено доходи в розмірі 5,648 трильйона гривень та видатки — 7,272 трильйона. Пропозиції ж Асоціації прифронтових громад ще мають доопрацювати у форматі законопроєкту та зареєструвати в парламенті.

Тож чи зростуть зарплати вчителів до двох прожиткових мінімумів, залежатиме від того, чи врахує Мінфін додаткові 25 мільярдів гривень на освітню субвенцію в остаточній редакції бюджету-2027.

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