У міністерстві кажуть, що жодних спекуляцій та аномальних націнок на продовольчому ринку немає, а ціни зростають лише з об'єктивних причин.

Подорожчання продуктів в Україні за тиждень знову нагадує про себе — ціни на базові харчі повзуть угору, однак у Мінагрополітики не бачать у цьому жодної спекуляції. Вартість продуктів зростає виключно з об'єктивних причин, запевнив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Про це він розповів, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу. За словами урядовця, Держстат щотижня моніторить ціни на базові харчові продукти, а Мінагрополітики постійно відстежує й аналізує ці результати.

Що найбільше подорожчало у вересні

Найпомітніше за місяць зросли в ціні яйця — одразу на 16–38% залежно від бренду та регіону. Крупи подорожчали в середньому на 6%, м'ясо — на 5–10%, а молочна продукція — на 4–8%.

Серед причин такого здорожчання урядовець назвав проблеми з логістикою, подорожчання кормів для тваринництва та збільшення енергозатрат виробників.

Чому міністерство каже про відсутність спекуляцій

«Моніторинг не підтверджує жодних аномальних, "спекулятивних" ситуацій із різким подорожчанням того або іншого виду продукції, окрім змін, спричинених об'єктивними чинниками — у тому числі, проблемами з логістикою», — пояснив міністр.

Логістичний компонент, за його словами, потенційно веде до здорожчання харчів у середньому на 2,5%. Інші фактори — сезонний, наслідки подорожчання пального — також можуть впливати на цінову ситуацію, але зараз ці впливи незначні.

«Зараз ці впливи незначні, аномальних накруток немає», — підсумував урядовець. Тому, на його думку, немає потреби й у додаткових заходах регулювання чи втручанні з боку держави та державних органів, зокрема Антимонопольного комітету.

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