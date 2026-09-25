Утром 25 сентября Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру — без света остались потребители сразу в шести областях Украины.

Отключения света в Украине продолжаются и из-за боевых действий — по состоянию на утро 25 сентября НЭК «Укрэнерго» зафиксировало новые обесточивания сразу в шести областях после российских атак на энергетическую инфраструктуру. Из-за непогоды на утро полностью или частично обесточенными остаются еще около 150 населенных пунктов — в Сумской и Полтавской областях.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на «Укрэнерго», новые отключенные потребители появились в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях.

«В результате российских атак на энергетическую инфраструктуру — на утро есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях. Везде, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже проводятся аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.

Энергетики облэнерго продолжают ремонтные работы в пострадавших от непогоды областях, однако в Сумской области в части обесточенных населенных пунктов восстановление осложняется отсутствием надлежащих условий безопасности.

Потребление упало на 5,3% за сутки

Потребление электроэнергии по состоянию на 9:30 пятницы оказалось на 5,3% ниже уровня предыдущего дня. Причиной такого изменения стало уменьшение облачности в части областей — при более ясной погоде эффективнее работают бытовые солнечные электростанции.

Когда лучше включать технику

Из-за погодных условий «Укрэнерго» советует перенести активное потребление энергии на период самой эффективной работы промышленных солнечных электростанций — с 11:00 до 15:00. А с 16:00 до 22:00 энергетики просят не включать одновременно несколько мощных электроприборов, чтобы не перегружать сеть.

Что делать, если пропало напряжение

Если свет пропал без предупреждения, проверьте официальные страницы своего облэнерго или «Укрэнерго»: там публикуют информацию об аварийных отключениях и сроках восстановления. Чтобы сохранить заряд, стоит заранее зарядить павербанки и телефоны, ведь война бьет по объектам энергетики почти ежедневно.

Несмотря на новые повреждения, на 25 сентября применение графиков отключения света в Украине не прогнозируется — плановых почасовых отключений для бытовых потребителей не предусмотрено, аварийные отключения фиксируют только там, где их вызвали атаки или непогода.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Черниговской области 25 и 26 сентября.

Также Politeka сообщала об отключении света в Черкасской области 25 и 26 сентября.

Как сообщала Politeka, графики отключения света в Кировоградской области 25 и 26 сентября.