За год грецкий орех на внутреннем рынке подорожал примерно вдвое — с 200 до 400 гривен за килограмм. Производители объясняют скачок сокращением урожая из-за весенних заморозков.

Подорожание продуктов в Украине коснулось и орехов, в частности грецкого, который за год вырос в цене примерно вдвое. Эксперты отрасли фиксируют, что килограмм сырья теперь стоит около 400 гривен против 200 гривен год назад.

Главную причину такого скачка производители видят в существенном сокращении предложения ореха на внутреннем рынке. Как сообщает аналитическая платформа East-fruit, прошлый сезон дал меньший урожай, а весенние заморозки этого года добавили новых потерь в садах.

«Погодные условия существенно сократили предложение орехов на внутреннем рынке. Это и стало главным фактором резкого роста цен на сырье», — отмечают представители отрасли. Именно дефицит сырья, а не спекуляции, объясняет нынешнюю ценовую ситуацию.

Что с продукцией переработки

Производители пытаются сдерживать рост цен на готовую продукцию и не переносить удорожание сырья на потребителя в полной мере. Для этого часть хозяйств использует сформированные ранее запасы ореха.

Ощутимый ориентир для покупателя — масло грецкого ореха холодного отжима. Бутылка объемом 250 мл сейчас стоит у производителей около 300 гривен. Значительная часть урожая перерабатывается на продукцию с добавленной стоимостью, что позволяет частично сглаживать ценовое давление.

Что будет с ценами дальше

Дальнейшая динамика цен на грецкий орех будет зависеть от фактического объема урожая этого года и общего предложения на рынке. Нынешнее удорожание уже отражает существенное сокращение доступного сырья, поэтому в ближайшее время дешевизны ожидать не стоит.

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