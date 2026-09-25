За рік волоський горіх на внутрішньому ринку подорожчав приблизно вдвічі — з 200 до 400 гривень за кілограм. Виробники пояснюють стрибок скороченням врожаю через весняні заморозки.

Подорожчання продуктів в Україні торкнулося і горіхів, зокрема волоського горіха, який за рік зріс у ціні приблизно вдвічі. Експерти галузі фіксують, що кілограм сировини тепер коштує близько 400 гривень проти 200 гривень рік тому.

Головну причину такого стрибка виробники бачать у суттєвому скороченні пропозиції горіха на внутрішньому ринку. Як повідомляє аналітична платформа East-fruit, минулий сезон дав менший урожай, а цьогорічні весняні заморозки додали нових втрат у садах.

«Погодні умови суттєво скоротили пропозицію горіхів на внутрішньому ринку. Це й стало головним фактором різкого зростання цін на сировину», — зазначають представники галузі. Саме дефіцит сировини, а не спекуляції, пояснює нинішню цінову ситуацію.

Що з продукцією переробки

Виробники намагаються стримувати зростання цін на готову продукцію і не переносити подорожчання сировини на споживача повною мірою. Для цього частина господарств використовує сформовані раніше запаси горіха.

Відчутний орієнтир для покупця — олія волоського горіха холодного віджиму. Пляшка об'ємом 250 мл наразі коштує у виробників близько 300 гривень. Значна частина врожаю переробляється на продукцію з доданою вартістю, що дозволяє частково згладжувати ціновий тиск.

Що буде з цінами далі

Подальша динаміка цін на волоський горіх залежатиме від фактичного обсягу цьогорічного врожаю та загальної пропозиції на ринку. Нинішнє подорожчання вже відображає істотне скорочення доступної сировини, тож найближчим часом дешевизни очікувати не варто.

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