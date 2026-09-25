Конституционный Суд отменил трехмесячный срок обращения в суд за недоплаченными во время службы деньгами — отсчет теперь ведут от даты банковского зачисления.

Выплаты военным и членам их семей теперь легче защитить в суде — Конституционный Суд Украины фактически лишил воинские части главного формального аргумента в спорах о недоплаченных при увольнении деньгах.

Приказ об увольнении больше не является отправной точкой для утраты права на судебный иск в отношении недоплаченных средств. Отсчет срока теперь привязан к дате фактического банковского зачисления средств, а не к подписанию приказа.

Отмена неконституционного лимита

Долгое время ключевым препятствием для военнослужащих в делах о взыскании недоплаченных при увольнении средств был формальный срок обращения в суд. Воинские части массово выигрывали дела еще на этапе открытия производства, просто указывая на истечение срока с момента подписания приказа.

Однако 11 декабря 2025 года Большая палата Конституционного Суда Украины полностью изменила правила игры. Приняв Решение № 1-р/2025 (дело № 1-7/2024(337/24)), судьи признали неконституционной часть первую статьи 233 КЗоТ. Именно она ограничивала работников тремя месяцами на обращение в суд для взыскания причитающихся выплат. Со дня принятия этого решения указанная норма окончательно утратила силу. Бойцы Вооруженных сил Украины получили действенный механизм защиты своих денег. Об этом сообщил правозащитник и адвокат Александр Минкин, передает Новини.LIVE.

Почему судьи приняли именно так

Конституционный Суд обосновал свой вердикт несколькими основными аспектами. Судьи подчеркнули, что финансовые обязательства командования носят непрерывный характер: каждый суточный период задержки расчета считается отдельным правонарушением, а не разовым инцидентом, который фиксируется датой приказа.

К тому же трехмесячный срок признан слишком коротким для объективной оценки правильности начислений лицами, которые только что вернулись со службы или продолжают ее нести. Привязка исключительно к дате увольнения прямо нарушала принцип равенства, ставя бывших военных в худшие условия по сравнению с действующими бойцами.

С учетом постановления правительства № 651 от 27 июня 2023 года и переходных положений КЗоТ отсчет трехмесячного срока для новых споров начался 1 июля 2023 года. Теперь воинским частям запрещено использовать эту норму для отказа в выплатах.

Письменное уведомление и типичные нарушения

Хотя трехмесячный срок отменен, суды продолжают оценивать разумность времени, затраченного на подачу иска. Для этого необходимо четко установить день, когда военнослужащий узнал о нарушении. Воинские части традиционно ориентируются на дату приказа об увольнении. Однако это законно только в том случае, если военнослужащему было предоставлено надлежащее письменное уведомление о выплате денежных средств.

Статьи 116, 110 КЗоТ и часть 1 статьи 30 Закона Украины «Об оплате труда» обязывают командование подробно информировать человека перед выдачей средств. Ориентиром для таких документов служит форма П-6, утвержденная приказом Госстата № 5 от 13 января 2004 года.

Уведомление должно содержать конкретные суммы в гривнах всех выплат, перечень налоговых удержаний и итоговую сумму на руки. Вместо этого воинские части чаще всего выдают денежные аттестаты, справки для пенсионных органов или выписки из приказов, где премии или надбавки указаны в процентах (например, 535 % или 65 %), а графы удержаний и итоговой суммы вообще пусты. Юридически такие документы являются внутренними учетными документами и не могут считаться надлежащим уведомлением военнослужащего.

Как действовать, если не доплатили при увольнении

Если вы считаете, что вам недоплатили при увольнении со службы, обращайтесь в суд, не ориентируясь на дату приказа. Отсчет срока теперь привязан к дате фактического банковского зачисления средств, а не к подписанию приказа. Сохраняйте все выписки со счета, подтверждающие реальные даты поступлений, — именно они станут отправной точкой для иска.

Также Новини.LIVE сообщали, что из-за дефицита в бюджете в отдельных воинских частях возникают задержки с денежным обеспечением: чаще всего сдвигаются сроки выплаты премий и боевых надбавок за выполнение задач на передовой.

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