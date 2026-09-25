«Укрэнерго» призвало украинцев экономно использовать электроэнергию и ограничить мощные электроприборы с 10:00 до 22:00 из-за облачной и дождливой погоды.

Тарифы на свет пересмотрят в октябре, а пока «Укрэнерго» призывает украинцев экономить электроэнергию в течение дня. Утром 24 сентября уровень потребления был на 1,8% выше, чем в это же время предыдущего дня.

Причиной роста потребления энергетики называют облачную и дождливую погоду почти по всей стране. Из-за неблагоприятных условий снизилась эффективность работы бытовых солнечных электростанций, поэтому потребители начали забирать больше электроэнергии из общей сети.

Накануне, 23 сентября, суточный максимум потребления тоже вырос — он оказался на 3,3% выше, чем 22 сентября. Это означает, что нагрузка на энергосистему растет уже несколько дней подряд.

«Учитывая погодные условия, необходимость в экономном энергопотреблении сегодня сохраняется. Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов с 10:00 до 22:00», — обратились в НЭК «Укрэнерго».

В то же время из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру новые обесточивания зафиксировали в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Одесской и Винницкой областях. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Из-за ливней и сильного ветра полностью или частично без электроэнергии остались более 600 населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Черкасской, Киевской и Черниговской областях.

Как уменьшить нагрузку на энергосистему

Больше всего электроэнергии в доме потребляют электроплита, бойлер, стиральная машина, утюг и обогреватели. Чтобы поддержать энергосистему, «Укрэнерго» советует перенести использование таких приборов на утро до 10:00 или вечер после 22:00, когда нагрузка на сеть ниже.

В энергокомпании отмечают: ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому потребителям стоит следить за сообщениями своего оператора системы распределения. В четверг, 24 сентября, отключения электроэнергии по стране пока не прогнозируются.

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