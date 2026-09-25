«Укренерго» закликало українців ощадливо використовувати електроенергію та обмежити потужні електроприлади з 10:00 до 22:00 через хмарну та дощову погоду.

Тарифи на світло переглянуть у жовтні, а поки «Укренерго» закликає українців економити електроенергію впродовж дня. Зранку 24 вересня рівень споживання був на 1,8% вищим, ніж у цей самий час попереднього дня.

Причиною зростання споживання енергетики називають хмарну та дощову погоду майже по всій країні. Через несприятливі умови знизилася ефективність роботи побутових сонячних електростанцій, тож споживачі почали забирати більше електроенергії із загальної мережі.

Напередодні, 23 вересня, добовий максимум споживання також зріс — він виявився на 3,3% вищим, ніж 22 вересня. Це означає, що навантаження на енергосистему зростає вже кілька днів поспіль.

«Враховуючи погодні умови, необхідність в ощадливому енергоспоживанні сьогодні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 10:00 до 22:00», — звернулися в НЕК «Укренерго».

Водночас через російські атаки на енергетичну інфраструктуру нові знеструмлення зафіксували у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Одеській та Вінницькій областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Через зливи та сильний вітер повністю або частково без електроенергії залишилися понад 600 населених пунктів у Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Черкаській, Київській та Чернігівській областях.

Як зменшити навантаження на енергосистему

Найбільше електроенергії в домі споживають електроплита, бойлер, пральна машина, праска та обігрівачі. Щоб підтримати енергосистему, «Укренерго» радить перенести використання таких приладів на ранок до 10:00 або вечір після 22:00, коли навантаження на мережу нижче.

В енергокомпанії наголошують: ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому споживачам варто стежити за повідомленнями свого оператора системи розподілу. У четвер, 24 вересня, відключення електроенергії по країні поки не прогнозуються.

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