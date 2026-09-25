У низці регіонів Росії на автозаправних станціях знову запроваджують ліміти на продаж пального. Дефіцит бензину охоплює дедалі більше територій, а водіям відпускають обмежену кількість літрів на один автомобіль.

У країні-агресорі Росії ситуація з бензином стрімко погіршується: тамтешні заправки знову повертаються до лімітів на продаж пального.

Ліміти та відмови на АЗС

Водії в різних регіонах РФ повідомляють, що на багатьох станціях встановлено обмеження — від 10 до 20 літрів на один автомобіль. Окремі АЗС взагалі відмовляються продавати пальне в каністри, а деякі тимчасово зачиняються через брак запасів.

Чому зникає пальне

Оператори ринку визнають, що дефіцит стає системним. Поставки з нафтопереробних заводів надходять із затримками, а окремі марки бензину зникають на кілька днів. У частині регіонів комерційний транспорт обслуговують за попереднім записом або за окремими квотами, що створює додаткові труднощі для логістичних компаній та малого бізнесу.

Серед причин нової хвилі обмежень називають зниження виробництва на нафтопереробних заводах, які працюють не на повну потужність через аварії, ремонти та пошкодження енергетичної інфраструктури. Ситуацію ускладнює різке зростання оптових цін: через державне регулювання роздрібні мережі не можуть підняти ціни на стелах, тож замість купувати пальне за завищеною вартістю просто припиняють продаж, що призводить до локальних зупинок роботи станцій.

Що буде далі

Паливна криза в Росії періодично загострюється протягом року, проте нинішній етап, за оцінками фахівців, може стати наймасштабнішим. Якщо виробництво та логістика не стабілізуються найближчим часом, дефіцит бензину може поширитися на більшу частину країни, зачепивши як цивільний сектор, так і промисловість.

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