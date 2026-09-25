Уранці 25 вересня Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру — без світла залишилися споживачі одразу в шести областях України.

Відключення світла в Україні тривають і через бойові дії — станом на ранок 25 вересня НЕК «Укренерго» зафіксувало нові знеструмлення одразу в шести областях після російських атак на енергетичну інфраструктуру. Через негоду на ранок повністю або частково знеструмленими залишаються ще близько 150 населених пунктів на Сумщині та Полтавщині.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Укренерго, нові знеструмлені споживачі з'явилися в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Одеській та Миколаївській областях.

«Внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру — на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Одеській і Миколаївській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи», — йдеться у повідомленні.

Енергетики обленерго продовжують ремонтні роботи в постраждалих від негоди областях, однак у Сумській області в частині знеструмлених населених пунктів відновлення ускладнюється відсутністю належних безпекових умов.

Споживання впало на 5,3% за добу

Споживання електрики станом на 9:30 п'ятниці виявилося на 5,3% нижчим за рівень попереднього дня. Причиною такої зміни стало зменшення хмарності в частині областей — у яснішу погоду ефективніше працюють побутові сонячні електростанції.

Коли краще вмикати техніку

Через погодні умови Укренерго радить перенести активне споживання енергії на період найефективнішої роботи промислових сонячних електростанцій — з 11:00 до 15:00. Натомість із 16:00 до 22:00 енергетики просять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, щоб не перевантажувати мережу.

Що робити, якщо зникла напруга

Якщо світло зникло без попередження, перевірте офіційні сторінки свого обленерго або Укренерго: там публікують інформацію про аварійні знеструмлення та строки відновлення. Для збереження заряду варто завчасно підзарядити павербанки та телефони, адже війна б'є по об'єктах енергетики майже щодня.

Попри нові пошкодження, на 25 вересня застосування графіків відключення світла в Україні не прогнозується — планових погодинних знеструмлень для побутових споживачів не передбачено, аварійні вимкнення фіксують лише там, де їх спричинили атаки або негода.

Раніше Politeka повідомляла, графіки відключення світла у Чернігівській області 25 та 26 вересня.

Також Politeka повідомляла про відключення світла у Черкаській області 25 та 26 вересня.

Як повідомляла Politeka, графіки відключення світла у Кіровоградській області 25 та 26 вересня.