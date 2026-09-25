Украинцы, которые не получили жилищную субсидию или которым отказали в выплате, имеют 14 дней, чтобы исправить ошибки и возобновить начисления. Какие причины чаще всего становятся основанием для отказа и куда обращаться — разъяснения Пенсионного фонда.

Субсидия на коммунальные услуги — это государственная поддержка для семей, которым не хватает денег на полную оплату платежек. Однако иногда Пенсионный фонд приостанавливает начисления, и человек внезапно остается без помощи. Если деньги не поступили, действовать нужно быстро — времени на исправление данных остается мало.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ, в случае отказа в предоставлении выплат домохозяйство имеет 14 дней, чтобы дополнить или исправить данные из официальных источников, если в документах нашли ошибку.

Где проверить решение по субсидии

Прежде чем что-то исправлять, нужно выяснить точную причину остановки выплаты. Пенсионный фонд позволяет проверить решение тремя способами: в сервисном центре ПФУ, в личном кабинете на веб-портале электронных услуг или через мобильное приложение фонда.

Самые распространенные основания для остановки начисления — это технические ошибки в заявлении, наличие долга за коммуналку (более трех месяцев и на сумму свыше 680 гривен), а также имущественные ограничения: крупные покупки или крупные депозиты на счетах.

Что делать, если есть долг

Если субсидию остановили из-за задолженности, ее можно постепенно погасить: регулярно вносить текущие платежи и не пропускать оплату долга. При таких условиях можно претендовать на восстановление льготы, однако к заявлению следует приложить копию договора о реструктуризации задолженности.

После проверки обновленных данных Пенсионный фонд может переназначить выплаты и дополнительно сообщить о принятии нового решения.

Как получить справку о выплаченных суммах

Отдельно в ПФУ напомнили: средства субсидии, полученные лицом или членами его семьи в денежной форме за отчетный период, считаются доходом и должны отражаться в декларации. Для этого можно онлайн заказать справку о размере выплаченных сумм.

Алгоритм простой: авторизоваться в кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), BankID или "Дія.Підпис"; в меню "Коммуникации с ПФУ" выбрать опцию "Запрос на получение электронных документов"; нажать пункт "Справка о размере выплаченных льгот/субсидий"; заполнить поля формы, отмеченные звездочкой; указать период; дать согласие на обработку персональных данных и нажать "Отправить в ПФУ". Статус обработки запроса можно отслеживать в разделе "Мои обращения".

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