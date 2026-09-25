Українці, які не отримали житлову субсидію або яким відмовили у виплаті, мають 14 днів, щоб виправити помилки та відновити нарахування. Які причини найчастіше стають підставою для відмови і куди звертатися — роз'яснення Пенсійного фонду.

Субсидія на комунальні послуги — це державна підтримка для родин, яким бракує грошей на повну оплату платіжок. Однак іноді Пенсійний фонд призупиняє нарахування, і людина раптом лишається без допомоги. Якщо гроші не надійшли, діяти треба швидко — часу на виправлення даних лишається обмаль.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію ПФУ, у разі відмови в наданні виплат домогосподарство має 14 днів, щоб доповнити або виправити дані з офіційних джерел, якщо в документах знайшли помилку.

Де перевірити рішення щодо субсидії

Перш ніж щось виправляти, потрібно з'ясувати точну причину зупинки виплати. Пенсійний фонд дає змогу перевірити рішення трьома способами: у сервісному центрі ПФУ, в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг або через мобільний застосунок фонду.

Найпоширеніші підстави для зупинення нарахування — це технічні помилки в заяві, наявність боргу за комуналку (більш ніж за три місяці й на суму понад 680 гривень), а також майнові обмеження: великі покупки чи великі депозити на рахунках.

Що робити, якщо є борг

Якщо субсидію зупинили через заборгованість, її можна поступово погасити: регулярно вносити поточні платежі та не пропускати сплату боргу. За таких умов можна претендувати на відновлення пільги, однак до заяви слід додати копію договору про реструктуризацію заборгованості.

Після перевірки оновлених даних Пенсійний фонд може переназначити виплати й додатково повідомити про ухвалення нового рішення.

Як отримати довідку про виплачені суми

Окремо в ПФУ нагадали: кошти субсидії, отримані особою або членами її родини у грошовій формі за звітний період, вважаються доходом і мають відображатися в декларації. Для цього можна онлайн замовити довідку про розмір виплачених сум.

Алгоритм простий: авторизуватися в кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), BankID або "Дія.Підпис"; у меню "Комунікації з ПФУ" обрати опцію "Запит на отримання електронних документів"; натиснути пункт "Довідка про розмір виплачених пільг/субсидій"; заповнити поля форми, позначені зірочкою; вказати період; дати згоду на обробку персональних даних і натиснути "Відправити в ПФУ". Статус обробки запиту можна відстежувати в розділі "Мої звернення".

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