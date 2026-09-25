Безкоштовні подорожі поїздами Укрзалізниці стали можливими завдяки програмі «3000 км по Україні», яку в країні запустили ще у грудні минулого року. Кожен учасник отримує 3000 кілометрів, на які можна їздити потягами без жодних доплат.
Нюанси програми 24 вересня розібрало видання Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Укрзалізниці. Попри те, що послуга працює вже майже рік, чимало мандрівників досі не користуються нею — найчастіше через те, що не знають, як саме її активувати.
3000 кілометрів — не абстрактна цифра. За розрахунком перевізника, це відстань від Запоріжжя до Ужгорода і назад, тобто фактично найдовший маршрут Україною. На цю квоту кожен учасник може оформити до чотирьох поїздок.
Програма покриває лише вартість самої поїздки та діє на місця в купе (другий клас) і плацкарті (третій клас) на внутрішніх рейсах. А от постільну білизну, чай, квитки на багаж чи домашнього улюбленця, а також інші товари в поїзді пасажиру доведеться оплачувати за власний кошт.
Як активувати програму «3000 км по Україні»
Щоб почати користуватися безкоштовними квитками, майбутньому пасажиру потрібно виконати три кроки:
- оновити застосунок Укрзалізниці до останньої версії;
- підтвердити акаунт у застосунку;
- прийняти умови участі у розділі «3000 км по Україні» у власному профілі.
Щоб знайти потрібний рейс, у пошуку слід вказати станцію відправлення та прибуття і обрати розділ «3000 км по Україні» у результатах. Скільки кілометрів уже використано, можна будь-коли перевірити в тому самому розділі у застосунку.
Окремо варто запам'ятати правила повернення. У разі відмови від безкоштовного квитка пасажиру компенсують лише 50% кілометражу за нього. Гроші ж, сплачені за постільну білизну, чай, багаж чи перевезення тварини, повернуть на банківську картку протягом 30 днів.
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