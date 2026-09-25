Українці можуть безкоштовно подорожувати потягами Укрзалізниці в межах програми «3000 км по Україні». Розповідаємо, кому доступні такі квитки, скільки поїздок можна оформити та як активувати програму.

Безкоштовні подорожі поїздами Укрзалізниці стали можливими завдяки програмі «3000 км по Україні», яку в країні запустили ще у грудні минулого року. Кожен учасник отримує 3000 кілометрів, на які можна їздити потягами без жодних доплат.

Нюанси програми 24 вересня розібрало видання Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Укрзалізниці. Попри те, що послуга працює вже майже рік, чимало мандрівників досі не користуються нею — найчастіше через те, що не знають, як саме її активувати.

3000 кілометрів — не абстрактна цифра. За розрахунком перевізника, це відстань від Запоріжжя до Ужгорода і назад, тобто фактично найдовший маршрут Україною. На цю квоту кожен учасник може оформити до чотирьох поїздок.

Програма покриває лише вартість самої поїздки та діє на місця в купе (другий клас) і плацкарті (третій клас) на внутрішніх рейсах. А от постільну білизну, чай, квитки на багаж чи домашнього улюбленця, а також інші товари в поїзді пасажиру доведеться оплачувати за власний кошт.

Як активувати програму «3000 км по Україні»

Щоб почати користуватися безкоштовними квитками, майбутньому пасажиру потрібно виконати три кроки:

оновити застосунок Укрзалізниці до останньої версії; підтвердити акаунт у застосунку; прийняти умови участі у розділі «3000 км по Україні» у власному профілі.

Щоб знайти потрібний рейс, у пошуку слід вказати станцію відправлення та прибуття і обрати розділ «3000 км по Україні» у результатах. Скільки кілометрів уже використано, можна будь-коли перевірити в тому самому розділі у застосунку.

Окремо варто запам'ятати правила повернення. У разі відмови від безкоштовного квитка пасажиру компенсують лише 50% кілометражу за нього. Гроші ж, сплачені за постільну білизну, чай, багаж чи перевезення тварини, повернуть на банківську картку протягом 30 днів.

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