Право на бесплатное заочное обучение в вузе есть не у всех военных: статус участника боевых действий не освобождает от разрешения командира, а бойцам старше 25 лет часто отказывают вполне законно. Адвокат Юрий Айвазян объяснил, кто имеет право учиться без отрыва от службы и как правильно оформить рапорт.

Обучение в автошколе для военных — один из образовательных бонусов, доступных защитникам, однако с высшим образованием правила заметно строже. Наличие статуса участника боевых действий (УБД), подача документов через электронный кабинет или выбор заочной формы обучения не дают права игнорировать устав. Разъяснения дал адвокат Юрий Айвазян, передаёт Новини.LIVE.

Как военному законно стать студентом

Чтобы легально поступить в вуз, боец должен подать рапорт и получить официальное согласие командира соединения или вышестоящего должностного лица. Это разрешение обязательно закрепляется приказом по воинской части. Главное условие — учёба не должна никоим образом мешать выполнению прямых служебных обязанностей.

Возрастные ограничения: кому откажут по закону

Главным препятствием для многих военнослужащих становится возраст и статус призыва. Согласно пункту 173 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы, утверждённого президентским указом №1153/2008 от 10 декабря 2008 года, право на обучение без отрыва от службы для мобилизованных ограничено возрастом от 18 до 25 лет. Поэтому, например, мобилизованному в 37 лет эта норма уже не поможет.

Похожие ограничения действуют и для контрактников. Рядовые и сержанты могут пойти учиться только во время службы по новому контракту, тогда как первый контракт в зрелом возрасте под эту категорию не подпадает. Для офицеров предусмотрены отдельные правила, зависящие от их предыдущего образования по государственному заказу.

Учебные отпуска тоже зависят от возраста

Аналогичная ситуация складывается со специальными учебными отпусками. Пункт 18 статьи 10-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» гарантирует право на такой отпуск во время военного положения только лицам в возрасте от 18 до 25 лет, получающим первое высшее образование.

Статус УБД отдельного права на учебный отпуск не создаёт

«Статус УБД отдельного права на учебный отпуск не создаёт», — подчёркивает адвокат Юрий Айвазян.

Как обойти отказ строевой части

В строевых частях военных часто предупреждают о неизбежном отказе из-за невозможности отпустить человека на сессию. Юрист советует изменить тактику и подать рапорт, в котором военнослужащий сознательно отказывается от учебного отпуска, чтобы у командования не было оснований для блокировки.

Прошу предоставить разрешение на поступление и обучение без отрыва от военной службы по заочной/дистанционной форме в ___. Обучение будет проходить вне времени выполнения служебных обязанностей...

К такому обращению следует приложить официальное письмо от учебного заведения. В нём должен быть подтверждён дистанционный формат, индивидуальный график и расписание сессий. Если же для сдачи экзаменов потребуется физическое присутствие, военному придётся потратить на это дни ежегодного или дополнительного отпуска участника боевых действий — и только после согласования с командованием.

Можно ли обжаловать отказ командира

Успех этой процедуры напрямую зависит от статуса военного. Если речь о мобилизованном старше 25 лет, действующее законодательство не даёт ему гарантированного права требовать согласования. Поэтому официальный отказ командира в такой ситуации вряд ли удастся успешно обжаловать.

Зато военнослужащие на втором контракте или офицеры, соответствующие определённым критериям, имеют весомые правовые основания для обучения. Если руководство безосновательно отклоняет их правильно составленный рапорт, такое решение можно смело обжаловать в вышестоящих инстанциях.

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