Загалом Росія пошкодила вже 1613 об'єктів української енергетики — від електростанцій і магістральних підстанцій до газової інфраструктури та мереж теплопостачання.

Відключення води у Житомірі через удари по інфраструктурі — лише один з епізодів системних атак: загалом Росія вже пошкодила 1613 енергетичних об'єктів в Україні, а за одну минулу зиму енергосистема втратила 9 ГВт генеруючих потужностей. На ремонти та закупівлю обладнання до кінця 2026 року планують залучити понад €400 млн.

Про масштаби руйнувань повідомив перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль під час заходу високого рівня на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, інформує «Комерсант Український». Повний текст заяви оприлюднено в його офіційному Telegram-каналі.

За словами посадовця, російські війська продовжують систематично бити по електростанціях, підстанціях, мережах та інших об'єктах, від яких залежить життєдіяльність країни.

Скільки енергооб'єктів пошкодила Росія

З початку масштабної кампанії ударів російські атаки пошкодили 1613 об'єктів енергетичної інфраструктури. Йдеться про теплові та гідроелектростанції, об'єкти генерації, магістральні підстанції, розподільчі мережі, високовольтні лінії електропередачі, трансформаторне обладнання, газову інфраструктуру та об'єкти тепло- й електропостачання.

Точний розподіл 1613 пошкоджених об'єктів за типами в заяві не наведено. Частину обладнання ворог міг пошкоджувати повторно — вже після попередніх ремонтів.

9 ГВт генерації втрачено за одну зиму

Лише протягом минулої зими українська енергосистема втратила 9 ГВт генеруючих потужностей. Для закупівлі нового обладнання та ремонтів Україна планує до кінця 2026 року залучити понад €400 млн через Фонд підтримки енергетики.

«Фонд підтримки енергетики України залишається одним із ключових інструментів перетворення міжнародної підтримки на конкретне обладнання й ремонтні роботи. Наша найближча мета — мобілізувати понад 400 млн євро до кінця 2026 року», — заявив Шмигаль.

Під час зустрічі Координаційної групи G7+ у Парижі він повідомляв, що з липня до фонду вже надійшло понад €218 млн. Водночас Україні потрібні нові внески для підготовки до опалювального сезону.

На що витрачають кошти фонду

Фонд підтримки енергетики створили у квітні 2022 року за спільної ініціативи України та Європейської комісії, його роботу координує Секретаріат Енергетичного співтовариства. За залучені кошти закуповують силові трансформатори, генератори, мобільні котельні, кабелі, обладнання для підстанцій, системи накопичення енергії, ремонтні матеріали, спеціалізовану техніку, устаткування для тепло- й газопостачання та резервні джерела живлення.

Чи означає це нові відключення світла

Оприлюднені дані показують масштаби накопичених руйнувань, але самі собою не є оголошенням нових графіків відключень. Обмеження споживання залежатиме від нових російських атак, темпів ремонтів, температури повітря, рівня споживання, доступної потужності генерації, можливості імпорту з Європи та наявності резервного обладнання. Інформацію про відключення варто перевіряти на офіційних ресурсах «Укренерго» і місцевих операторів системи розподілу.

Завдання України, за словами Шмигаля, полягає не в тому, щоб просто повернути систему до довоєнного стану. Уряд планує розвивати децентралізовану генерацію, будувати невеликі газові установки, розвивати когенерацію, збільшувати кількість систем накопичення енергії та посилювати фізичний захист об'єктів.

«Підтримка енергетичного сектору України — це не лише заміна пошкодженого обладнання. Це інвестиція у більш стійку, децентралізовану, ефективну та європейську енергетичну систему», — наголосив міністр. Навіть швидке відновлення не гарантує безпеки під час наступних атак: Росія може повторно бити по вже відремонтованих об'єктах.

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