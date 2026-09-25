Отдельные категории украинских пенсионеров могут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 20% — речь идет о гражданах, которые проживают или работают в горных населенных пунктах.

Государственные льготы и доплаты для пенсионеров в Украине — это не только базовая выплата: отдельные категории граждан могут ежемесячно получать еще и дополнительное повышение. Наименее известная, но гарантированная законом надбавка — плюс 20% к пенсии для тех, кто проживает или работает в горной местности.

Право на такую доплату закреплено в Законе Украины «О статусе горных населенных пунктов». Как сообщает Судебно-юридическая газета, речь идет о населенных пунктах, расположенных в горных районах и которым официально присвоен статус горных — там, где сложные природные и климатические условия усложняют жизнь и работу людей.

Кто именно получает 20% к пенсии

Доплата назначается гражданам, которые постоянно проживают на территории горных населенных пунктов. Размер повышения составляет именно 20% от назначенной (базовой) пенсии, и она выплачивается ежемесячно вместе с основной выплатой.

Кроме тех, кто проживает в горных районах, на дополнительные средства имеют право и люди, которые работают или работали на этих территориях. То есть сам факт занятости в горной местности может стать основанием для начисления 20% надбавки после выхода на пенсию или уже во время получения выплат.

Как оформить доплату

Надбавку не назначают автоматически — за ней нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины. Подать заявление можно двумя способами: лично в ближайшем сервисном центре ПФУ или онлайн через веб-портал электронных услуг.

Какие документы нужны

паспорт гражданина Украины и идентификационный код (РНОКПП);

документ, подтверждающий место проживания в горном населенном пункте (справка или паспортные данные о регистрации);

для тех, кто работал в горной местности, — трудовая книжка или другие документы, подтверждающие стаж работы именно там.

После проверки документов Пенсионный фонд принимает решение о начислении 20% надбавки. Если право на доплату возникло ранее, но человек обратился позже, перерасчет могут сделать за период с момента возникновения такого права — в пределах сроков, определенных законодательством.

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