В Ивано-Франковской области предлагают ввести дополнительную региональную поддержку для военнослужащих, ветеранов войны и членов их семей, которые приобрели жилье по программе «єОселя». Соответствующее решение вынесли на рассмотрение сессии областного совета.

Помощь в Ивано-Франковской области для защитников может расшириться — в областной военной администрации предложили ввести дополнительную региональную поддержку для тех, кто приобрел жилье по программе «єОселя».

Инициатива касается военнослужащих, ветеранов войны и членов их семей. Речь о жителях, которые уже оформили жилье на Прикарпатье через «єОселю», — им предлагают дополнить государственную поддержку еще и областной.

«єОселя» — это государственная программа доступной ипотеки, по которой военные и ветераны могут взять кредит на жилье под 3% годовых. Ивано-Франковщина стабильно входит в число регионов, где этой программой пользуются активнее всего.

Сейчас речь именно о предложении: соответствующее решение вынесли на рассмотрение сессии Ивано-Франковского областного совета. Конкретный размер дополнительной поддержки и механизм ее предоставления должны определить депутаты во время рассмотрения документа.

Что известно о дополнительной поддержке

В областной военной администрации пока не называют точных сумм, которые могут получить участники программы. После того как сессия облсовета примет решение, должны появиться и детали: кто именно сможет рассчитывать на доплату, в каком размере и как ее оформить.

Тем, кто уже приобрел жилье по «єОселя» или только планирует, советуют следить за официальными сообщениями Ивано-Франковской областной военной администрации — именно там обнародуют условия после голосования депутатов.

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