В Івано-Франківській області пропонують запровадити додаткову обласну підтримку для військовослужбовців, ветеранів війни та членів їхніх сімей, які придбали житло за програмою «єОселя». Відповідне рішення винесли на розгляд сесії обласної ради.

Допомога в Івано-Франківській області для захисників може розширитися — в обласній військовій адміністрації запропонували ввести додаткову обласну підтримку для тих, хто придбав житло за програмою «єОселя».

Ініціатива стосується військовослужбовців, ветеранів війни та членів їхніх сімей. Ідеться про мешканців, які вже оформили житло на Прикарпатті через «єОселю», — їм пропонують доповнити державну підтримку ще й обласною.

«єОселя» — це державна програма доступної іпотеки, за якою військові та ветерани можуть узяти кредит на житло під 3% річних. Івано-Франківщина стабільно входить до регіонів, де цією програмою користуються найактивніше.

Наразі йдеться саме про пропозицію: відповідне рішення винесли на розгляд сесії Івано-Франківської обласної ради. Конкретний розмір додаткової підтримки та механізм її надання мають визначити депутати під час розгляду документа.

Що відомо про додаткову підтримку

В обласній військовій адміністрації поки що не називають точних сум, які можуть отримати учасники програми. Після того як сесія облради ухвалить рішення, мають з'явитися і деталі: хто саме зможе розраховувати на доплату, у якому розмірі та як її оформити.

Тим, хто вже придбав житло за «єОселею» або лише планує, радять стежити за офіційними повідомленнями Івано-Франківської обласної військової адміністрації — саме там оприлюднять умови після голосування депутатів.

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