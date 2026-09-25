З 18 жовтня в Україні змінюються правила бронювання працівників аграрного сектору та суміжних галузей. Для частини підприємств суттєво знижують вимоги до площі земель і річного доходу.

Бронювання від мобілізації в Україні зазнає змін — з 18 жовтня набувають чинності нові правила бронювання працівників аграрного сектору та суміжних галузей. Багатьом підприємствам суттєво знижують вимоги до площі земель і річного доходу, тож отримати відстрочку від призову стане значно легше.

Про послаблення вимог ідеться в наказі Міністерства аграрної політики та продовольства від 2 вересня 2026 року №11, про який повідомляє ТСН. Документ пройшов офіційну реєстрацію в Міністерстві юстиції 4 вересня під №1210/46604 і набере чинності 18 жовтня. Водночас перестануть діяти попередні відомчі накази, які регулювали критерії бронювання раніше.

Ключова зміна — зменшення мінімальної площі оброблюваних сільськогосподарських угідь. Якщо раніше планка сягала 1000 гектарів, то тепер її знизили одразу вп'ятеро — до 200 гектарів. Фінансовий орієнтир також урізали вдвічі: поріг річного чистого доходу від продажу продукції зменшили з 40 до 20 мільйонів гривень.

Нові критерії для аграріїв

Щоб агропідприємство визнали критично важливим, достатньо відповідати щонайменше двом критеріям із трьох. Перший — наявність в обробітку від 200 гектарів сільгоспугідь або володіння від 50 гектарів багаторічних насаджень або річний чистий дохід від реалізації продукції щонайменше 20 мільйонів гривень.

Другий критерій — робота за відповідними КВЕДами. Це стосується не лише вирощування агропродукції, а й її перероблення, збуту, а також виготовлення харчових продуктів, мінеральних добрив, пестицидів, ветеринарних препаратів і сільгосптехніки. Третій — перебування суб'єкта господарювання у сфері управління Мінагрополітики.

Виконувати всі три параметри одночасно не обов'язково. Для отримання бронювання також потрібно подати копію податкового розрахунку сум доходу та ЄСВ за крайній звітний період із позначкою про успішне прийняття податковими органами.

Що змінюється для інших секторів

Оновлений перелік вимог охопив і лісове, рибогосподарське, меліоративне та геодезичне господарство. У лісовій галузі підприємство зможе претендувати на статус критичного за наявності права постійного користування лісогосподарськими землями площею від 2500 гектарів. Альтернатива — поєднання діяльності за профільними КВЕД із двома показниками: штат застрахованих працівників від 10 осіб і річний виторг від 10 мільйонів гривень.

У рибогосподарському секторі орієнтуються на використання за минулий рік від 60% наданих лімітів водних біоресурсів або виробництво рибної продукції в обсязі від 10 тонн. Для організацій водокористувачів поріг — обслуговування інженерних мереж на площі понад 500 гектарів за наявності в штаті від 5 працівників.

Як подати документи на бронювання

Алгоритм подання документів для аграріїв не зміниться — процес і надалі відбуватиметься через Державний аграрний реєстр (ДАР). З 17 жовтня опрацюванням заявок замість Мінекономіки займатимуться фахівці Мінагрополітики.

Під час переходу на новий алгоритм підприємцям варто бути готовими до можливої технічної паузи в прийомі заявок — вона очікується орієнтовно з 10 до 18 жовтня. Аграріям радять перевірити терміни дії своїх поточних наказів: якщо статус критичності вичерпується в жовтні або на початку листопада, документи варто встигнути подати до 9 жовтня включно. Якщо ж термін дії завершується у другій половині листопада чи пізніше — нову заявку радять подавати вже після 17 жовтня за оновленою процедурою.

Нагадаємо, травневе оновлення критеріїв критично важливих підприємств встановило зарплатний поріг для бронювання працівників на рівні трьох мінімальних зарплат — 25 941 гривня у 2026 році. Ця вимога стосується як підтвердження критичності самого підприємства, так і безпосередньо заброньованого співробітника. Для підприємств на прифронтових територіях передбачено знижений коефіцієнт — 2,5 мінімальної зарплати.

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