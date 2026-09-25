По данным Госстата, промышленная продукция в Украине за год подорожала более чем на треть: в августе цены производителей выросли еще на 0,9%.

Инфляция в Украине ускоряется, а следом растут и цены производителей: в августе промышленная продукция подорожала на 0,9% за месяц и на 37,3% за год. Наибольший вклад в августовский рост внесло подорожание электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха.

Такие данные обнародовала Государственная служба статистики Украины. Индекс цен производителей показывает, как меняется стоимость промышленной продукции еще до того, как она попадает на полки магазинов.

Что подорожало больше всего

Основной вклад в августовский рост внесла энергетика. В сегменте снабжения электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом цены за месяц выросли на 1,2%, опередив общий показатель в 0,9%.

Энергетическая составляющая имеет особое значение для промышленности: расходы на свет, газ и тепло прямо или косвенно входят в себестоимость большинства товаров. Поэтому изменение цен в энергетике быстро сказывается и на других отраслях.

Почему это важно для потребителя

Индекс цен производителей — не прямой прогноз того, как подорожают товары в магазинах. Между производством и продажей конечному покупателю есть еще транспортировка, хранение, оптовая и розничная торговля.

В то же время длительный рост производственных затрат создает дополнительное давление на бизнес. Предприятия могут частично компенсировать его за счет собственной маржи или оптимизации расходов, а частично — закладывают в конечную цену товара.

Августовские данные Госстата свидетельствуют: за год промышленная продукция подорожала более чем на треть. Такая динамика остается важным опережающим индикатором будущих изменений и для производства, и для потребительского рынка.

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