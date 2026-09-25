Вопрос «платить за аренду или покупать собственное жильё» в 2026 году для многих украинцев решается в пользу ипотеки. В нескольких городах ежемесячный взнос по программе «єОселя» оказался ниже арендной платы, а разница местами превышает 6000 гривен.

Цены на жилье в Украине осенью 2026 года изменили главный финансовый вопрос многих семей: теперь на первый план вышел конкретный ежемесячный платёж. В нескольких городах взнос по программе «єОселя» оказался ниже арендной платы за похожую квартиру, поэтому вопрос «ипотека или аренда» перестал быть абстрактным.

Самая заметная разница — в Ужгороде. Аренда однокомнатной квартиры там может стоить около 21 944 гривен в месяц, тогда как ориентировочный платёж за жильё, купленное по программе «єОселя», составляет примерно 15 700 гривен, свидетельствуют расчёты издания life.kyiv.ua. Разница превышает 6000 гривен ежемесячно.

Во Львове разрыв меньше, но тоже выгодный для покупки. При арендной плате около 19 395 гривен расчётный ипотечный взнос может составлять примерно 17 000 гривен — в зависимости от стоимости квартиры, размера первого взноса и срока кредитования. Похожая картина в Ивано-Франковске и Луцке, где спрос на жильё высокий, а предложение доступных квартир ограничено.

В Киеве ситуация неоднозначная. Аренда однокомнатной квартиры в отдельных районах может стоить около 16 000 гривен, тогда как ипотечный платёж за аналогичное жильё иногда приближается к 18 000–19 000 гривен. Аренда дешевле, однако владелец после завершения выплат получает актив, который можно продать, передать по наследству или сдавать в аренду. Арендатор лишь оплачивает пользование жильём и не формирует собственный капитал.

В прифронтовых городах расчёт часто противоположный. Из-за рисков безопасности цены на аренду там могут быть ниже, а спрос на покупку — нестабильным. Брать долгосрочный кредит на квартиру в таких условиях рискованнее, особенно без уверенности в доходе и возможности проживать в жилье в течение следующих лет.

Почему «єОселя» — главный двигатель ипотеки

Украинский рынок жилищного кредитования в 2026 году во многом зависит от государственной поддержки. Около 93% новых ипотечных сделок приходится на льготные программы, прежде всего на «єОселя». Для отдельных категорий заёмщиков действует ставка 3%, для остальных — 7%. Именно эта разница позволяет приблизить ежемесячный платёж к стоимости аренды.

Сколько на самом деле стоит владение квартирой

Даже льготная ставка не отменяет сопутствующих расходов: первого взноса, страховки, оценки имущества, нотариального оформления, банковских комиссий и ремонта. Владелец также самостоятельно оплачивает содержание дома, коммунальные услуги, налоги. В арендованном жилье часть таких расходов иногда берёт на себя арендодатель, поэтому реальное сравнение охватывает и арендную плату, и кредитный платёж, и эти дополнительные расходы.

Ограничения программы касаются и самого жилья: государство регулирует площадь, стоимость и технические характеристики. Из-за подорожания стройматериалов и дефицита рабочей силы часть новых квартир не укладывается в ценовые лимиты, поэтому заёмщик может иметь одобренный кредит, но не найти подходящий объект в желаемом районе.

Кому ипотека выгодна, а кому лучше остаться в аренде

Финансовый мониторинг стал тщательнее: банк проверяет доходы, происхождение средств для первого взноса, имеющуюся недвижимость. Проблемой для многих семей становится не ставка, а подтверждение достаточного официального дохода. Поэтому покупка имеет более сильную финансовую логику, если семья планирует прожить в одном городе не менее 7–10 лет, имеет стабильный доход и финансовую подушку. Если же доходы нестабильны или нужна мобильность — более разумным и менее рискованным вариантом остаётся аренда.

В 2026 году украинцы всё чаще будут считать не только цену квадратного метра, но и цену финансовой свободы. Ипотека даёт шанс сформировать собственный актив, но требует дисциплины и готовности к долгосрочным обязательствам; аренда не создаёт собственности, однако обеспечивает мобильность и меньшую ответственность.

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