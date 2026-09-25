Питання «платити за оренду чи купувати власне житло» у 2026 році для багатьох українців вирішується на користь іпотеки. У кількох містах щомісячний внесок за програмою «єОселя» виявився нижчим за орендну плату, а різниця подекуди перевищує 6000 гривень.

Ціни на житло в Україні восени 2026 року змінили головне фінансове питання багатьох родин: тепер на перший план вийшов конкретний щомісячний платіж. У кількох містах внесок за програмою «єОселя» виявився нижчим за орендну плату за схожу квартиру, тож питання «іпотека чи оренда» перестало бути абстрактним.

Найпомітніша різниця — в Ужгороді. Оренда однокімнатної квартири там може коштувати близько 21 944 гривень на місяць, тоді як орієнтовний платіж за житлом, придбаним за «єОселею», становить приблизно 15 700 гривень, свідчать розрахунки видання life.kyiv.ua. Різниця перевищує 6000 гривень щомісяця.

У Львові розрив менший, але теж виграшний для купівлі. За орендної плати близько 19 395 гривень розрахунковий іпотечний внесок може становити приблизно 17 000 гривень — залежно від вартості квартири, розміру першого внеску та строку кредитування. Подібна картина в Івано-Франківську та Луцьку, де попит на житло високий, а пропозиція доступних квартир обмежена.

У Києві ситуація неоднозначна. Оренда однокімнатної квартири в окремих районах може коштувати близько 16 000 гривень, тоді як іпотечний платіж за аналогічне житло іноді наближається до 18 000–19 000 гривень. Оренда дешевша, проте власник після завершення виплат отримує актив, який можна продати, передати у спадщину або здавати в оренду. Орендар лише оплачує користування житлом і не формує власного капіталу.

У прифронтових містах розрахунок часто протилежний. Через безпекові ризики ціни на оренду там можуть бути нижчими, а попит на купівлю — нестабільним. Брати довгостроковий кредит на квартиру в таких умовах ризикованіше, особливо без упевненості в доході та можливості проживати в житлі протягом наступних років.

Чому «єОселя» — головний двигун іпотеки

Український ринок житлового кредитування у 2026 році значною мірою залежить від державної підтримки. Близько 93% нових іпотечних угод припадає на пільгові програми, передусім на «єОселю». Для окремих категорій позичальників діє ставка 3%, для решти — 7%. Саме ця різниця дозволяє наблизити щомісячний платіж до вартості оренди.

Скільки насправді коштує володіння квартирою

Навіть пільгова ставка не скасовує супутніх витрат: першого внеску, страхування, оцінки майна, нотаріального оформлення, банківських комісій і ремонту. Власник також самостійно оплачує утримання будинку, комунальні послуги, податки. В орендованому житлі частину таких витрат іноді бере на себе орендодавець, тому реальне порівняння охоплює і орендну плату, і кредитний платіж, і ці додаткові видатки.

Обмеження програми стосуються й самого житла: держава регулює площу, вартість і технічні характеристики. Через подорожчання будматеріалів і дефіцит робочої сили частина нових квартир не вкладається у цінові ліміти, тому позичальник може мати схвалений кредит, але не знайти відповідний об'єкт у бажаному районі.

Кому іпотека вигідна, а кому краще лишитися в оренді

Фінансовий моніторинг став ретельнішим: банк перевіряє доходи, походження коштів для першого внеску, наявну нерухомість. Проблемою для багатьох сімей стає не ставка, а підтвердження достатнього офіційного доходу. Тож купівля має сильнішу фінансову логіку, якщо родина планує прожити в одному місті щонайменше 7–10 років, має стабільний дохід і фінансову подушку. Якщо ж доходи нестабільні або потрібна мобільність — розумнішим і менш ризикованим варіантом залишається оренда.

У 2026 році українці дедалі частіше рахуватимуть не лише ціну квадратного метра, а й ціну фінансової свободи. Іпотека дає шанс сформувати власний актив, але вимагає дисципліни та готовності до довгострокових зобов'язань; оренда не створює власності, однак забезпечує мобільність і меншу відповідальність.

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