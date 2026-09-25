Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 26 вересня по 2 жовтня показує, що синоптики очікують стабільну погоду без різких перепадів: удень температура тримається в межах +18…+19°, а опади можливі лише в понеділок, 28 вересня.

Попередній тижневий прогноз погоди для Київщини попереджав про різку зміну температури, проте наступний тиждень, з 26 вересня по 2 жовтня, у Київській області буде значно спокійнішим: за даними синоптиків, температура вдень коливатиметься лише між +18° і +19°, а опади прогнозують лише один день.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня вдень повітря прогріється до +18…+19°, а вночі температура опускатиметься до +9…+12°.

У суботу, 26 вересня, у Київській області очікується найтепліший день тижня: вдень повітря прогріється до +19°, вночі термометри покажуть +9°. Небо переважно малохмарне, без опадів.

У неділю, 27 вересня, вдень стовпчики термометрів утримаються на позначці +19°, вночі похолодає лише до +11°. Хмарність очікується мінлива, з проясненнями, опадів не прогнозують.

У понеділок, 28 вересня, вдень температура становитиме +19°, вночі опуститься до +10°. Небо буде малохмарним, проте синоптики прогнозують можливі опади саме в цей день.

У вівторок, 29 вересня, повітря прогріється вже трохи менше - до +18°, вночі до +11°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У середу, 30 вересня, температура вдень залишиться на рівні +18°, вночі +11°. Хмарність - хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

У четвер, 1 жовтня, вдень +18°, вночі трохи тепліше - +12°. Хмарність мінлива, без опадів.

У п'ятницю, 2 жовтня, тиждень завершиться так само спокійно: вдень +18°, вночі +11°, небо малохмарне, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 26 вересня, з денною температурою +19°, а найпрохолодніше вдень буде у вівторок, середу, четвер та п'ятницю - по +18°. Перепад температур за тиждень становить лише 1°, тож погода залишається стабільною. Опади синоптики прогнозують лише в понеділок, 28 вересня.

Оскільки синоптики прогнозують можливі опади лише в понеділок, 28 вересня, мешканцям Київської області варто мати при собі парасольку саме цього дня та бути обережними за кермом на вологій дорозі. В інші дні тижня погода залишиться сухою і стабільною, тож планувати справи на свіжому повітрі можна без особливих застережень.

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