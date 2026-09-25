Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 26 сентября по 2 октября показывает, что синоптики ожидают стабильную погоду без резких перепадов: днем температура держится в пределах +18…+19°, а осадки возможны только в понедельник, 28 сентября.

Предыдущий недельный прогноз погоды для Киевщины предупреждал о резком изменении температуры, однако следующая неделя, с 26 сентября по 2 октября, в Киевской области будет значительно спокойнее: по данным синоптиков, температура днем будет колебаться лишь между +18° и +19°, а осадки прогнозируют только один день.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели днем воздух прогреется до +18…+19°, а ночью температура опустится до +9…+12°.

В субботу, 26 сентября, в Киевской области ожидается самый теплый день недели: днем воздух прогреется до +19°, ночью термометры покажут +9°. Небо преимущественно малооблачное, без осадков.

В воскресенье, 27 сентября, днем столбики термометров удержатся на отметке +19°, ночью похолодает лишь до +11°. Облачность ожидается переменная, с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 28 сентября, днем температура составит +19°, ночью опустится до +10°. Небо будет малооблачным, однако синоптики прогнозируют возможные осадки именно в этот день.

Во вторник, 29 сентября, воздух прогреется уже немного меньше - до +18°, ночью до +11°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В среду, 30 сентября, температура днем останется на уровне +18°, ночью +11°. Облачность - облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

В четверг, 1 октября, днем +18°, ночью немного теплее - +12°. Облачность переменная, без осадков.

В пятницу, 2 октября, неделя завершится так же спокойно: днем +18°, ночью +11°, небо малооблачное, без осадков.

Итак, самым теплым днем недели станет суббота, 26 сентября, с дневной температурой +19°, а самым прохладным днем будут вторник, среда, четверг и пятница - по +18°. Перепад температур за неделю составляет всего 1°, поэтому погода остается стабильной. Осадки синоптики прогнозируют только в понедельник, 28 сентября.

Поскольку синоптики прогнозируют возможные осадки только в понедельник, 28 сентября, жителям Киевской области стоит иметь при себе зонт именно в этот день и быть осторожными за рулем на мокрой дороге. В остальные дни недели погода останется сухой и стабильной, поэтому планировать дела на свежем воздухе можно без особых опасений.

Ранее Politeka сообщала, синоптики предупредили об изменении температуры в Киевской области накануне этой недели.

Также Politeka сообщала, киевскую область накануне накрывали дожди по прогнозу синоптиков.

Как сообщала Politeka, киевскую область ранее накрывал циклон, принесший переменчивую погоду.