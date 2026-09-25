Льготный стаж по Списку №1 считается по отдельной схеме, поэтому цифры в пенсионном деле могут не совпадать с записями в трудовой книжке. В ПФУ объяснили, почему так происходит и когда расхождение — не ошибка фонда.

Проверка стажа для назначения пенсии нередко выявляет расхождения между тем, что человек ожидает увидеть в пенсионном деле, и тем, что ему фактически засчитали. На практике это не всегда означает недоплату или ошибку Пенсионного фонда — иногда так работает законодательно определенный механизм исчисления льготного стажа, о котором большинство будущих и нынешних пенсионеров знает не в полном объеме.

Как сообщает ТСН со ссылкой на издание «На пенсии», поводом для разъяснения стало обращение читательницы, которая в конце 2025 года увидела в своих начислениях расхождение: вместо ожидаемых 22,5 лет льготного стажа по Списку №1 ей засчитали лишь 21 год. Женщина усомнилась в правильности размера выплаты и заподозрила возможную недоплату.

Как считают льготный стаж по Списку №1

Льготный стаж по Списку №1 — это период работы на подземных работах, в чрезвычайно вредных или тяжелых условиях труда. Он дает право выйти на пенсию раньше обычного возраста. Исчисление такого стажа происходит по специальному алгоритму, поэтому итоговые показатели в пенсионном деле могут отличаться от зафиксированных в трудовой книжке дат.

В конкретной ситуации заявительница работала в термообрабатывающем цехе Днепропетровского завода металлургического оборудования с 30 ноября 1964 года по 1 июня 1986 года, после чего вышла на заслуженный отдых. Общий календарный период работы на предприятии составил 21 год, 6 месяцев и 1 день.

Почему засчитали лишь 21 год, а не 22,5

По норме законодательства за каждый полный год работы по Списку №1 к общему страховому стажу дополнительно прибавляется еще один год. Поэтому в данном случае дополнительный льготный стаж начислен именно за 21 полный год. Остальные шесть месяцев и один день остаются в общем страховом стаже, однако оснований для удвоения этого остатка нет, поскольку он не составляет полного календарного года.

Иными словами, расчет дополнительного льготного стажа выполнен корректно, и никакой недоплаты по этим основаниям нет. Ощущение о недосчитанных полутора годах возникает потому, что люди сравнивают полную продолжительность работы с удвоенным зачетом, хотя закон удваивает только полные годы.

Можно ли проверить правильность выплаты только по трудовой книжке

Установить точный размер итоговой выплаты и проверить корректность начислений исключительно по трудовой книжке невозможно. Для детального анализа нужны полные данные из пенсионного дела: весь страховой стаж, размер заработной платы, а также проведенные ранее индексации или пересчеты.

Что делать, если вы сомневаетесь в размере пенсии

Подайте официальный запрос в Пенсионный фонд для получения письменной расшифровки начислений.

С полученным ответом обратитесь к юристу по пенсионным вопросам.

Или обратитесь в ближайший центр бесплатной правовой помощи.

Прежде чем проверять пенсионное дело, важно разобраться, какой стаж подлежит удвоению и в каких пределах, чтобы не увидеть ошибку там, где на самом деле действует четко прописанный в законодательстве алгоритм подсчета.