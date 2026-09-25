Альтернативная логистика украинского зерна подорожала в 3–4 раза до $80–100 за тонну. Аграрии теряют маржу, а экспорт оказался под угрозой — и это может отразиться на ценах.

Подорожание продуктов в Украине снова в центре внимания экономистов — на этот раз причиной называют резкое подорожание логистики зерна. Стоимость альтернативных маршрутов экспорта уже достигла $80–100 за тонну, что в 3–4 раза дороже транспортировки через порты Большой Одессы.

Для украинских производителей это означает падение закупочных цен и рентабельности, а для экономики страны — риск недополучения валютной выручки и накопления миллионов тонн урожая, которые физически сложно вывезти за границу. Об этом сообщает AgroPortal со ссылкой на заместителя директора департамента коммерческой работы «Укрзализныци» Валерия Ткачева.

По прогнозу, урожай зерновых и масличных культур в 2026/27 маркетинговом году составит около 84,5 млн тонн, а экспортировать Украине необходимо более 50 млн тонн. При этом альтернативные черноморским портам маршруты способны пропустить лишь 24–30 млн тонн. То есть потенциальный дефицит экспортных мощностей может достичь как минимум 20–26 млн тонн. Вдобавок к новому урожаю, на начало маркетингового года переходные остатки оцениваются почти в 13 млн тонн.

Сколько на самом деле стоит доставка зерна

Самой дорогой частью цепочки становится именно доставка. До осложнения работы морских портов перевозка зерна с элеваторов центральной Украины в порты Большой Одессы стоила около $25–30 за тонну. Теперь примерно столько же нужно заплатить лишь за доставку до западной границы.

Далее аграрий или трейдер дополнительно платит еще €10–15 за тонну за перегрузку и примерно €30–50 за тонну за транспортировку по территории Польши или Румынии. В результате общая логистика обходится в $80–100 за тонну.

Чтобы понять масштаб: каждый 1 млн тонн зерна, который приходится перевозить маршрутом, на $50–75 более дорогим, чем традиционный морской, означает дополнительные $50–75 млн расходов. Для 10 млн тонн это уже $500–750 млн.

Как это влияет на цены для украинцев

Часть этих расходов трейдеры фактически перекладывают на производителя через более низкие закупочные цены. Это уже заметно на внутреннем рынке: по состоянию на 21 сентября кукуруза на элеваторах стоила около 7,2 тыс. грн за тонну, а высокие транспортные расходы называли одним из факторов давления на цены в регионах производства.

Для обычных украинцев это не означает автоматического резкого подорожания хлеба или круп. Краткосрочным эффектом дорогой экспортной логистики, наоборот, может быть избыток зерна внутри страны и более низкие цены для производителей.

Что будет с ценами дальше

Однако долгосрочный риск значительно серьезнее. Если фермер получает меньше денег за урожай, у него остается меньше ресурсов на посевную, удобрения, семена, топливо и технику. Сокращение производства в следующих сезонах уже может повлиять и на внутренние цены на продовольствие.

Кроме того, меньший экспорт означает меньшую валютную выручку, более низкие доходы агропроизводителей и экспортеров и, соответственно, меньшие налоговые поступления в бюджет.

Справятся ли альтернативные маршруты

Пропускная способность европейской инфраструктуры также ограничена. Порты румынской Констанцы могут обрабатывать до 40 млн тонн грузов в год, но доля украинского зерна в них оценивается максимум в 10–11 млн тонн. Мощность польских портов — около 10 млн тонн в год, и они работают еще и с продукцией европейских производителей.

Проблема уже проявилась в реальном экспорте. С 1 по 26 августа Украина смогла вывезти лишь 1,423 млн тонн зерновых, масличных и продуктов переработки — примерно треть потенциально возможного объема. Около 600 тыс. тонн вывезли по железной дороге, еще примерно 600 тыс. тонн — через Дунай и лишь около 80 тыс. тонн автомобильным транспортом, который остается самым дорогим.

По оценке Валерия Ткачева, возможности существенно увеличить перевозки через западные границы фактически исчерпаны. Поэтому ключевым для украинского агроэкспорта остается восстановление стабильной работы портов Большой Одессы вместе с развитием Дунайского направления и западных пограничных переходов.

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