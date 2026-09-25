Пільговий стаж за Списком №1 рахується за окремою схемою, тому цифри у пенсійній справі можуть не збігатися із записами у трудовій книжці. У ПФУ пояснили, чому так стається і коли різниця — не помила фонду.

Перевірка стажу для призначення пенсії нерідко виявляє розбіжності між тим, що людина очікує побачити у пенсійній справі, і тим, що їй фактично зарахували. На практиці це не завжди означає недоплату чи помилку Пенсійного фонду — іноді так працює законодавчо визначений механізм обчислення пільгового стажу, про який більшість майбутніх і чинних пенсіонерів знає не в повному обсязі.

Як повідомляє ТСН з посиланням на видання «На пенсії», приводом для роз'яснення стало звернення читачки, яка наприкінці 2025 року побачила у своїх нарахуваннях розбіжність: замість очікуваних двадцяти двох з половиною років за Списком №1 їй врахували лише 21 рік. Жінка засумнівалася у правильності розміру виплати та можливої недоплати.

Як рахують пільговий стаж за Списком №1

Пільговий стаж за Списком №1 — це час роботи людини на підземних роботах, у надзвичайно шкідливих або важких умовах, який дає право на вихід на пенсію раніше звичайного віку. Обчислення такого стажу відбувається за спеціальним алгоритмом, тому підсумкові показники у пенсійній справі можуть відрізнятися від фактичних записів у трудовій книжці.

У конкретній ситуації заявниця працювала у термообробному цеху Дніпропетровського заводу металургійного обладнання від 30 листопада 1964 року до 1 червня 1986 року, після чого вийшла на заслужений відпочинок. Загальний календарний період роботи на підприємстві складав 21 рік, 6 місяців та 1 день.

Чому зарахували лише 21 рік, а не 22,5

За нормою законодавства додатковий рік за кожен повний рік пільгової роботи нараховується лише за повні 12 місяців. Тож у цьому випадку додатковий пільговий стаж нараховано саме за 21 повний рік. Решта шість місяців і один день залишаються у загальному страховому стажі, однак підстав для подвоєння цього залишку немає, оскільки він не становить повного календарного року.

Інакше кажучи, розрахунок додаткового пільгового стажу виконано коректно, і жодної недоплати немає. Відчуття про недораховані півтора року виникає тому, що люди порівнюють повну тривалість роботи з подвоєним перерахуванням, хоча закон подвоює лише повні роки.

Чи можна перевірити правильність виплати лише за трудовою книжкою

Встановити точний розмір підсумкової виплати та перевірити коректність нарахувань виключно за трудовою книжкою неможливо. Для детального аналізу необхідні дані з пенсійної справи: інформація про весь страховий стаж, розмір заробітної плати та проведені раніше індексації чи перерахунки.

Що робити, якщо ви сумніваєтеся у розмірі пенсії

Направте офіційний запит до Пенсійного фонду для отримання письмового розшифрування нарахувань.

З отриманою відповіддю зверніться до юриста з пенсійних питань.

Або зверніться до найближчого центру безоплатної правничої допомоги.

Перш ніж перевіряти свою пенсійну справу, важливо розібратися, який стаж підлягає подвоєнню та в яких межах, аби не побачити помилку там, де насправді діє чітко прописаний у законодавстві алгоритм підрахунку.