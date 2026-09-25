Прогноз на цей день оприлюднило видання Horoscope.com. Субота обіцяє бути спокійною, але емоційно насиченою: одні знаки заглибляться у стосунки та розмови, інші — у родинні спогади чи плани на майбутнє. Час гарний для того, щоб прислухатися до інтуїції та не поспішати з висновками.

Овен

Овнам доведеться взяти на себе роль турботливого партнера — кохана людина може почуватися не найкраще, і ви витратите чимало сил, щоб її підтримати. Не переборщуйте з опікою: за скаргами може ховатися звичайна ревність через увагу, яку ви приділяєте родині та друзям. Будьте уважними, але тримайте певну межу — турбота не повинна перетворюватися на постійний обов'язок. Ввечері варто чесно поговорити з партнером про те, що саме його турбує, аби зняти зайву напругу без образ і непорозумінь.

Телець

Тельці зазвичай зосереджені на практичних справах, але сьогодні енергія дня підштовхує їх заглянути всередину себе. Можуть спливти спогади про родинні зустрічі — і приємні, і не дуже, — а разом з ними думки про те, як минуле вплинуло на теперішнє життя. Це корисний процес самоаналізу, який варто прожити, а не уникати. Він не заважатиме поточним справам, тож можна спокійно поєднувати внутрішню роботу з буденними обов'язками. Дозвольте собі трохи ностальгії.

Близнюки

Близнюків сьогодні може запросити компанія однодумців — зустріч чи спільна подія, де люди прагнутимуть об'єднатися заради спільної мети, наприклад підтримати одне одного морально. Така взаємодія здатна зміцнити зв'язки між учасниками навіть без зайвих слів. Можливо, ви говоритимете небагато, але внутрішньо погоджуватиметеся з ідеями інших. Дозвольте собі просто побути частиною групи, без потреби брати слово чи керувати процесом. День варто провести легко й у задоволенні.

Рак

У домі Раків панує особлива атмосфера — усі відчувають, що один етап завершується, звільняючи місце для нового старту. Саме Раки гостріше за інших відчують потужний приплив інтуїції, яка підказуватиме про приємні події, що чекають на вас і близьких. Можуть виникати легкі сумніви щодо точності передчуттів — відпустіть їх і довіртеся собі. Це гарний день, щоб подякувати рідним за підтримку і налаштуватися на позитивні зміни попереду.

Лев

Леви можуть замислитися про подорож — можливо, вже найближчим часом, а можливо, лише планують її на майбутній місяць, зокрема з навчальною метою чи для участі в закордонному відрядженні. Настрій сьогодні особливо енергійний, ентузіазм та оптимізм на високому рівні. Наполеглива праця останнього часу вже дає плоди, тож варто й далі рухатися обраним курсом. Гарний момент, щоб обговорити нові пропозиції або узгодити деталі майбутньої поїздки з колегами чи родиною.

Діва

Дів сьогодні тягне до нестандартних способів заробітку — інтуїція та внутрішня рішучість підказують шукати нові фінансові рішення. До розмови може долучитися фінансовий консультант або інший фахівець, який допоможе оздоровити бюджет. У голові можуть з'являтися плани щодо майбутніх покупок, навіть нового житла. Головне — ретельно все обміркувати, перш ніж діяти: варто переконатися, що це рішення справді відповідає вашим потребам, а не просто миттєвому пориву.

Терези

Терези сьогодні можуть відчути щире захоплення розумною людиною, чия діяльність пов'язана з юриспруденцією, освітою чи видавничою справою. Розмова з нею здатна торкнутися глибоких тем — духовності, психології людини чи природи всесвіту загалом. Ці теми і сама особистість справлять на вас сильне враження. Пізніше варто вийти на прогулянку, щоб упорядкувати думки та емоції після настільки насиченого спілкування. День принесе несподіване інтелектуальне натхнення.

Скорпіон

Для Скорпіонів день видасться тихим і спокійним — гарна нагода провести час із партнером, обговорюючи минулі досягнення та плани на майбутнє. Важливо чітко усвідомити пройдений шлях, щоб зробити правильні висновки та скласти реалістичні плани. Якщо у вас є родина, варто організувати спільну активність, яка сподобається всім. Знайдіть час зібратися разом, коли це можливо, і залиште будь-яку напругу позаду — сьогодні варто просто бути поруч з рідними.

Стрілець

Стрільців сьогодні очікує справжній приплив пристрасті до романтичного партнера — уся позитивна енергія дня наче зливається в одному потужному пориві. Несподівана зустріч може не лише задовольнити це бажання, а й наблизити вас одне до одного. Якщо стосунки ще не оформлені, ввечері може відбутися важлива розмова про майбутнє. Головне — не тиснути надто сильно: партнер може злякатися надмірного напору. Дійте м'яко і дайте почуттям розвиватися природно.

Козеріг

Козерогам може зателефонувати людина, з якою давно не було контакту, і це викличе суперечливі емоції. З одного боку, приємно відновити спілкування, з іншого — несподіваність дзвінка додасть емоційного навантаження, особливо якщо й без того справ вистачає. Порадьтеся з іншим близьким другом, аби впорядкувати почуття та відпустити зайву тривогу. Це допоможе спокійно і з приємністю провести вечір, не тягнучи напругу на завтра.

Водолій

Водоліям сьогодні може зателефонувати людина, яка нещодавно хворіла чи перенесла операцію. Варто запросити її на невелику дружню зустріч — імовірно, збереться ще кілька людей. Кожен з учасників принесе із собою цікаву та корисну інформацію, тож спілкування вийде насиченим і приємним. Це гарна нагода підтримати того, хто одужує, і водночас відпочити у теплій компанії. День варто провести легко, без зайвих турбот і зобов'язань.

Риби

У Риб сьогодні особливо яскраво розкривається чуттєва природа — і романтичному партнеру варто бути готовим до підвищеної уваги. Через велику кількість людей навколо шанс залишитися наодинці, ймовірно, з'явиться лише ввечері. Якщо ж поруч немає нікого особливого, день однаково принесе приємні емоції та спілкування. Наберіться терпіння — вечір компенсує денну метушню моментом, якого ви так чекали.