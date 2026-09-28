Аренда жилья в Киеве за последние три года существенно подорожала: в районах без метро стоимость однокомнатной квартиры выросла на 140% — с 10 до 24 тысяч гривен в месяц.

Рынок аренды в Киеве показал трёхлетний рекорд подорожания. Как сообщает "ЛУН Статистика", аренда жилья в Киеве в районах без метро выросла на 140%.

Абсолютным лидером по темпам роста стал жилой массив Виноградарь. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры там за три года подскочила с 10 до 24 тысяч гривен в месяц — то есть ровно на 140%.

Заметно подорожали и Нивки — с 10 до 23,8 тысячи гривен (+138% за три года). Теремки прибавили ещё больше: аренда "однушки" там выросла с 14 до 31 тысячи гривен (+121%). Причину такого скачка аналитики связывают с выходом на рынок новых современных жилых комплексов.

Где в Киеве теперь дороже всего

Самой дорогой локацией столицы остаётся Чёрная гора — 38 тысяч гривен в месяц в 2026 году против 30 тысяч в 2023-м (+26%). Далее идут Теремки (31 тыс. грн), Голосеево (27 тыс.), Печерск (26 тыс.), Соломенка (25 тыс.) и Шулявка (25 тыс. грн).

Самыми доступными микрорайонами остаются Троещина и Лесной массив. Там однокомнатную квартиру всё ещё можно найти примерно за 10 тысяч гривен в месяц, хотя в 2023 году такая же стоила около 7 тысяч — то есть даже самый дешёвый сегмент за три года подорожал.

Руководительница "ЛУН Статистики" Людмила Кирюхина объяснила, что цены в значительной степени разогнали новостройки. "На Нивках более половины всего роста объясняется стоимостью аренды в "Файна Таун", на Виноградаре "Варшавский" объясняет треть роста, а на Теремках — Respublika почти четверть", — отметила она.

Ранее Politeka сообщала, аренда в Киеве подешевела до 18 000 грн, в Одессе — до 13 400 грн.