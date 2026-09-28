Пенсионный фонд начислил деньги по решению суда, но человек умер, так и не получив их. Судебная практика показывает: начисленные средства не исчезают вместе с пенсионером — в них можно вступить в наследство.

Минимальная пенсия в Украине и выплаты к ней — тема, которая касается каждой семьи. Однако иногда Пенсионный фонд начисляет человеку деньги по решению суда, а он умирает, так и не успев их получить. Возникает вопрос: могут ли родные унаследовать эти невыплаченные средства?

Судебная практика даёт однозначный ответ — деньги не исчезают после смерти пенсионера. Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебную власть Украины, начисленные, но невыплаченные средства становятся частью наследства.

Дело из Ровенского суда: более 174 тысяч гривен

Показательным стало дело, которое рассматривал Ровенский окружной административный суд. Женщина при жизни так и не получила более 174 000 гривен, а после её смерти право требовать исполнения решения суда перешло к мужу.

Речь шла о доплате к пенсии, которую женщине должны были выплатить после судебного решения. Пенсионный фонд произвёл начисление, однако деньги остались невыплаченными из-за отсутствия финансирования из государственного бюджета.

Как развивалась ситуация

Ещё в 2022 году неработающая пенсионерка, проживавшая на территории зоны гарантированного добровольного отселения после аварии на ЧАЭС, обратилась в суд по поводу выплаты доплаты к пенсии. Суд встал на её сторону и обязал Пенсионный фонд начислить и выплатить предусмотренную законом доплату.

В результате за период с 16 января 2022 года по 31 мая 2023 года женщине начислили 174 157,62 гривни. Однако на самом деле этих денег она так и не увидела.

Выплатят ли деньги наследникам сразу

После смерти женщины её муж обратился в суд с просьбой заменить покойную в исполнительном листе на себя как правопреемника. Для этого он подал документы, подтверждающие брак и право на наследство, в частности свидетельство о праве на наследство. Оно доказывало, что в наследство входят и невыплаченные средства, начисленные во исполнение судебных решений.

Суд согласился с заявлением и заменил умершую пенсионерку её мужем. Теперь он может продолжить процедуру исполнения решения суда и требовать выплаты долга.

Что делать наследникам, если родственник не получил начисленную пенсию

Важнейший вывод из этого дела: смерть человека не прекратила его имущественное право на уже начисленные средства. В то же время есть важный нюанс — суд не присудил мужу новых 174 000 гривен. Наследник лишь получил возможность продолжить требовать исполнения решения, которое уже было вынесено в пользу умершей пенсионерки, а на это также может понадобиться немало времени.

Практический алгоритм для семьи таков: оформить наследство у нотариуса и получить свидетельство о праве на наследство, в котором должно быть указано, что в наследственную массу входят начисленные, но невыплаченные средства; подать в суд заявление о замене взыскателя (умершего) на наследника в исполнительном производстве; после определения суда продолжить исполнительное производство уже от своего имени.

Ранее Politeka сообщала, пенсия за выслугу лет в Украине — кто получит выплату в 10 пенсий.

Также Politeka сообщала, пенсия в Украине — кто сможет получать на 2 830 гривен больше.