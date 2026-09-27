Дефицит продуктов в Киевской области активно обсуждают после российской атаки на столичный ТРЦ Lavina Mall: из-за повреждений временно закрылся супермаркет «Ашан Билычи». Правительство при этом заверяет, что продовольственных товаров в стране достаточно.

Риски дефицита продуктов в Киевской области снова обсуждают после ночной российской атаки по Киеву. В Святошинском районе, на улице Берковецкой, повреждён один из крупнейших торгово-развлекательных центров столицы — Lavina Mall. Как сообщает «Телеграф», пострадал супермаркет «Ашан Билычи», который временно прекратил работу.

В самом ТРЦ заверили, что, несмотря на удар 26 сентября, он работает в обычном режиме. Пресс-служба «Ашан» пояснила: магазин «Ашан Билычи» не будет работать до завершения оценки состояния помещения и восстановительных работ. Пострадавших нет.

Lavina Mall — один из крупнейших мегамоллов Европы с общей торговой площадью более 127 000 квадратных метров и свыше 400 магазинами. Кроме «Ашана», там работает продуктовый супермаркет «Сильпо» площадью около 3400 квадратных метров и почти 30 ресторанов и кафе.

Несмотря на повреждение торговой инфраструктуры, правительство не планирует дополнительного регулирования цен. Об этом на брифинге заявил глава Минагро Тарас Высоцкий. Еженедельный мониторинг цен на базовые продукты не подтверждает значительных накруток со стороны сетей.

По словам министра, продовольственных товаров в Украине достаточно, а ассортимент на полках может быть ограничен лишь из-за логистических проблем. Из-за разрушения складов и запасов обязательную маркировку продуктов на государственном языке перенесли с 1 октября на 1 апреля 2027 года.

В то же время фиксируют первые тревожные сигналы. Эксперт Максим Несмиянов, проверив пять магазинов разных сетей в Киеве, обнаружил жёсткий дефицит товаров в одном из них. Он прогнозирует подорожание продуктов более чем на 10% уже в ближайшее время, а при усилении обстрелов — активизацию фальсификаторов.

Так что говорить о полномасштабном дефиците продуктов в Киевской области пока нет оснований: крупные сети работают, но отдельные магазины после атак закрываются на ремонт.

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