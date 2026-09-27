Мобилизация в Украине имеет четкие законные границы удержания граждан: административное задержание за нарушение правил не может длиться дольше трех часов. Длительное содержание в ТЦК без решения суда юристы называют незаконным ограничением свободы.

Правила удержания в ТЦК во время мобилизации имеют четкие законные границы: согласно статье 263 Кодекса Украины об административных правонарушениях административное задержание за нарушение правил мобилизации не может длиться дольше трех часов.

Только в исключительных случаях — например, при нарушении пограничного режима — этот срок могут продлить до 72 часов. Что касается ситуаций в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, длительное удержание человека в течение нескольких дней возможно исключительно на основании решения суда или правоохранительных органов.

Как объясняет юрист Владислав Дерей, если гражданин находится на территории ТЦК более трех часов после составления админпротокола, это уже является незаконным ограничением свободы. В таких действиях могут усматриваться признаки незаконного лишения свободы и превышения служебных полномочий военным должностным лицом, что наказывается по статьям Уголовного кодекса Украины.

Военный юрист Михаил Лобунько добавляет: отсутствие отсрочки само по себе не является поводом для немедленного задержания и доставки в ТЦК. Полиция может доставить человека лишь при наличии правонарушения — если гражданин объявлен в розыск или несвоевременно обновил данные в "Резерв+".

Адвокат Руслан Ружицкий подчеркивает, что представители ТЦК и СП не имеют права силой доставлять людей для обновления данных и заниматься так называемой "бусификацией". В то же время, если человек не имеет отсрочки и по решению военно-врачебной комиссии признан годным к службе, мобилизация в таком случае будет законной.

Что делать, если удерживают в ТЦК дольше трех часов

Если человека физически не отпускают после трех часов, юристы советуют обращаться с жалобами в три органа: Генеральную прокуратуру, Государственное бюро расследований или Национальную полицию.

Отдельно решение о мобилизации можно обжаловать в суде, если человек непригоден к службе по состоянию здоровья, имел отсрочку или бронирование. Именно судебный иск является главным инструментом защиты в случае неправомерной мобилизации.

Ранее Politeka сообщала, что делать, когда в ТЦК забрали телефон и не пускают адвоката.

Также Politeka рассказывала, когда работа на телеканале не дает отсрочки от мобилизации.

Как сообщала Politeka, защищает ли инвалидность от задержания в ТЦК.