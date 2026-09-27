Пенсионный фонд подтвердил, что в 2026 году деньги пенсионерам поступают с 4 по 25 число каждого месяца. Средний размер выплаты держится на уровне около 7 тысяч гривен, однако разница между категориями получателей остается заметной.

Новые выплаты украинцам вскоре могут вырасти, однако в 2026 году пенсии поступают по неизменному графику. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) подтвердил актуальные даты выплат и рассказал, на какой средний размер начислений могут рассчитывать пенсионеры.

График выплат: когда поступают деньги

В 2026 году Пенсионный фонд сохраняет действующий график, который охватывает период с 4 по 25 число каждого месяца. Конкретная дата зависит от способа получения: те, кто пользуется банковской картой, обычно получают средства в начале выплатного периода, тогда как доставка через «Укрпочту» осуществляется по индивидуальному графику для каждого населенного пункта.

Средний размер пенсии в 2026 году

По информации ПФУ, средний размер пенсии составляет около 6,5–7 тысяч гривен. Однако разница между категориями существенная: самые высокие выплаты получают военные пенсионеры, граждане с большим страховым стажем и лица, имеющие право на специальные надбавки. Минимальная пенсия, как и прежде, привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.

Какие перерасчеты предусмотрены в течение года

В течение года пенсионеры могут рассчитывать на несколько видов перерасчетов: индексацию, доплаты за стаж более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин, а также возрастные надбавки для тех, кому исполнилось 70, 75 или 80 лет. Отдельно корректируются выплаты определенных категорий в зависимости от изменений социальных стандартов. Часть повышений проводится автоматически, но для некоторых доплат может понадобиться обновление документов.

В ПФУ подчеркивают: все выплаты осуществляются по утвержденному графику, а возможные задержки связаны преимущественно с техническими сбоями или некорректными данными в реестре. Поэтому пенсионерам советуют периодически проверять информацию в своем электронном кабинете, чтобы избежать проблем с начислением денег.

Как проверить свои начисления

Самый простой способ убедиться, что выплата поступила вовремя и в правильном размере, — зайти в электронный кабинет на портале Пенсионного фонда (portal.pfu.gov.ua). Там доступны данные о начисленной сумме, дате выплаты и истории перерасчетов. Если вы заметили расхождение, стоит обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ или оставить онлайн-обращение, приложив документы, подтверждающие стаж и право на надбавку.

В 2026 году пенсионные выплаты и дальше поступают в привычные даты — с 4 по 25 число, а средний размер пенсии держится около отметки в семь тысяч гривен. При этом финальная сумма зависит от страхового стажа, возраста и наличия специальных надбавок.

Ранее Politeka сообщала, доплата к пенсии в Украине: кто может получить более 2 500 гривен.

Также Politeka писала, проверка стажа для пенсии: в ПФУ объяснили, какие расхождения могут уменьшить выплату.

Как сообщала Politeka, доплата 20% к пенсии: кто имеет право на повышение.