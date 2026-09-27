Пенсійний фонд підтвердив, що у 2026 році гроші пенсіонерам надходять із 4 по 25 число кожного місяця. Середній розмір виплати тримається на рівні близько 7 тисяч гривень, однак різниця між категоріями отримувачів залишається помітною.

Нові виплати українцям незабаром можуть зрости, однак у 2026 році пенсії надходять за незмінним графіком. Пенсійний фонд України (ПФУ) підтвердив актуальні дати виплат і розповів, на який середній розмір нарахувань можуть розраховувати пенсіонери.

Графік виплат: коли надходять гроші

У 2026 році Пенсійний фонд зберігає чинний графік, який охоплює період із 4 по 25 число кожного місяця. Конкретна дата залежить від способу отримання: ті, хто користується банківською карткою, зазвичай отримують кошти на початку виплатного періоду, тоді як доставка через «Укрпошту» відбувається за індивідуальним графіком для кожного населеного пункту.

Середній розмір пенсії у 2026 році

За інформацією ПФУ, середній розмір пенсії становить близько 6,5–7 тисяч гривень. Проте різниця між категоріями суттєва: найвищі виплати отримують військові пенсіонери, громадяни з великим страховим стажем та особи, які мають право на спеціальні надбавки. Мінімальна пенсія, як і раніше, прив'язана до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Які перерахунки передбачені протягом року

Упродовж року пенсіонери можуть розраховувати на кілька видів перерахунків: індексацію, доплати за стаж понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок, а також вікові надбавки для тих, кому виповнилося 70, 75 або 80 років. Окремо коригуються виплати певних категорій залежно від змін соціальних стандартів. Частина підвищень проводиться автоматично, але для деяких доплат може знадобитися оновлення документів.

У ПФУ наголошують: усі виплати здійснюються за затвердженим графіком, а можливі затримки пов'язані переважно з технічними збоями або некоректними даними в реєстрі. Через це пенсіонерам радять періодично перевіряти інформацію у власному електронному кабінеті, щоб уникнути проблем із нарахуванням грошей.

Як перевірити свої нарахування

Найпростіший спосіб переконатися, що виплата надійшла вчасно й у правильному розмірі, — зайти в електронний кабінет на порталі Пенсійного фонду (portal.pfu.gov.ua). Там доступні дані про нараховану суму, дату виплати та історію перерахунків. Якщо ви помітили розбіжність, варто звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ або залишити онлайн-звернення, додавши документи, що підтверджують стаж і право на надбавку.

У 2026 році пенсійні виплати й надалі надходять у звичні дати — з 4 по 25 число, а середній розмір пенсії тримається біля позначки у сім тисяч гривень. Водночас фінальна сума залежить від страхового стажу, віку та наявності спеціальних надбавок.

Раніше Politeka повідомляла, доплата до пенсії в Україні: хто може отримати понад 2 500 гривень.

Також Politeka писала, перевірка стажу до пенсії: у ПФУ пояснили, які розбіжності можуть зменшити виплату.

Як повідомляла Politeka, доплата 20% до пенсії: хто має право на підвищення.