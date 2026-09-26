Компанія «Київстар» пояснила, що робити абонентам, коли мобільний зв'язок чи інтернет працюють погано, та які дані підготувати для звернення до служби підтримки.

Тарифи та якість зв'язку «Київстар» залишаються темою номер один для абонентів: коли дзвінки обриваються або зникає мобільний інтернет, компанія радить діяти за чітким алгоритмом і не ігнорувати проблему.

Чому може погіршуватися зв'язок

Обладнання мобільного зв'язку напряму залежить від стабільного електропостачання. Як пояснюють у «Київстар», якщо відключення електроенергії тривалі та масштабні, абоненти в окремих населених пунктах можуть відчувати складнощі зі зв'язком та інтернетом. Компанія та відповідні служби України роблять усе можливе для якнайшвидшої стабілізації, тож у такі моменти варто просто скористатися послугами пізніше.

Також оператор просить перевірити, чи не перебуває телефон у «Національному роумінгу». Користуватися мережею іншого оператора рекомендовано лише тоді, коли покриття «Київстар» відсутнє. Як перемкнутися назад на власну мережу, детально описано на офіційному сайті.

Куди звертатися, якщо проблема постійна

Якщо погіршення якості зв'язку не пов'язане з електропостачанням, «Київстар» просить повідомити деталі зручним способом: написати в чат служби підтримки або зателефонувати за номером 466 з мобільного «Київстар» чи 0 800 300 466 з інших мереж.

Які дані підготувати для звернення

Під час дзвінка або у чаті оператор просить зазначити таке:

номер телефону, з яким виникли труднощі;

населений пункт (район, область), вулицю та номер будинку або примітне місце, де є проблеми;

де саме спостерігаються проблеми — лише в приміщенні чи також на вулиці;

як давно погіршилася робота послуг;

рівень покриття (високий, середній, низький або відсутнє) та технологію — 3G, 4G (LTE), 2G (EDGE);

як впливає на якість перестановка SIM-карти в інший телефон.

Окремо варто пояснити, як саме проявляється погана якість: обрив дзвінка, проблеми з передачею мови, чи повторюється ситуація під час виклику з інших номерів. Корисно також з'ясувати, чи спостерігають подібне сусіди чи знайомі в тому самому населеному пункті.

Як зауважують в «Київстар», якість зв'язку в приміщенні багато в чому залежить від конструкції будівлі — зокрема від матеріалу перекриттів і стін, тому у зверненні просять уточнити, де саме виникають труднощі.

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