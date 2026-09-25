Загального дефіциту пального в Україні не прогнозують, але через удари Росії по логістичних коридорах можливі тимчасові перебої з постачанням. Експерт паливного ринку Сергій Куюн закликав водіїв, бізнес і місцеву владу завчасно сформувати невеликий резерв.

Дефіцит пального в Україні найближчим часом не прогнозують: нафтобази й АЗС працюють, постачання триває. Утім, через прицільні атаки російських окупантів по логістичних маршрутах можливі тимчасові затримки, тож експерт радить подбати про резерв заздалегідь.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, коментар якого передає ТСН, пояснив: у разі пошкодження ключових маршрутів знадобиться час на відновлення об'єктів або перенаправлення потоків пального новими каналами.

"У мене немає сумнівів, що буде все гаразд із пальним. Заправні станції працюють, постачання є. Багато залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація навколо атак на наші логістичні коридори — якщо ворог атакуватиме, не виключаю, що можуть бути певні перебої з постачанням", — зазначив експерт.

Куюн закликав формувати запас не лише водіїв, а й громадські організації, муніципалітети та комерційні промислові компанії. Невеликий резерв, за його словами, допоможе безболісно пережити технічні паузи, поки налагоджуватимуть нові канали постачання, тоді як раптовий ажіотаж здатний спровокувати черги на заправках.

Що радить експерт водіям

Порада проста: не відкладати заправлення "на останній момент" і тримати в баку невеликий запас пального. "Пальне і ці гроші — вони не пропадуть", — запевнив Куюн, додавши, що резерв на одну-дві заправки допомагає уникнути паніки.

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