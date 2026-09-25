Общего дефицита топлива в Украине не прогнозируют, но из-за ударов России по логистическим коридорам возможны временные перебои с поставками. Эксперт топливного рынка Сергей Куюн призвал водителей, бизнес и местные власти заранее сформировать небольшой резерв.

Дефицит топлива в Украине в ближайшее время не прогнозируют: нефтебазы и АЗС работают, поставки продолжаются. Однако из-за прицельных атак российских оккупантов по логистическим маршрутам возможны временные задержки, поэтому эксперт советует заранее позаботиться о резерве.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, комментарий которого передает ТСН, пояснил: в случае повреждения ключевых маршрутов понадобится время на восстановление объектов или перенаправление потоков топлива новыми каналами.

"У меня нет сомнений, что с топливом все будет в порядке. Заправочные станции работают, поставки есть. Многое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация вокруг атак на наши логистические коридоры — если враг будет атаковать, не исключаю, что возможны определенные перебои с поставками", — отметил эксперт.

Куюн призвал формировать запас не только водителей, но и общественные организации, муниципалитеты и коммерческие промышленные компании. Небольшой резерв, по его словам, поможет безболезненно пережить технические паузы, пока будут налаживаться новые каналы поставок, тогда как внезапный ажиотаж способен спровоцировать очереди на заправках.

Что советует эксперт водителям

Совет простой: не откладывать заправку "на последний момент" и держать в баке небольшой запас топлива. "Топливо и эти деньги — они не пропадут", — заверил Куюн, добавив, что резерв на одну-две заправки помогает избежать паники.

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