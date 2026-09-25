Досрочная пенсия по возрасту для участников боевых действий предусмотрена законодательством Украины. Рассказываем, какие требования к возрасту и стажу действуют в 2026 году и как оформить такую выплату.

Пенсия для УБД в Украине имеет особые условия — участники боевых действий могут выйти на заслуженный отдых раньше, чем это предусмотрено общими правилами.

Право на досрочное назначение пенсии по возрасту для участников боевых действий предусмотрено статьей 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Житомирский областной ТЦК и СП, в 2026 году льготными условиями могут воспользоваться те, кто официально подтвердил статус участника боевых действий.

Кто может выйти на пенсию досрочно

Воспользоваться досрочной пенсией могут не все, а лишь две категории участников боевых действий, выполнившие требования к возрасту и стажу:

мужчины — по достижении 55 лет, если страховой стаж составляет не менее 25 лет;

женщины — по достижении 50 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа.

Обязательное условие для обеих категорий — официально подтвержденный статус участника боевых действий. Без соответствующего удостоверения воспользоваться льготой не получится.

Какой размер пенсии предусмотрен

При расчете суммы пенсионных выплат учитываются страховой стаж и заработок ветерана. Кроме того, УБД положено повышение пенсии в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас это 648,75 грн, поскольку прожиточный минимум составляет 2 595 грн.

Согласно изменениям в законодательстве, вступившим в силу с 1 марта 2026 года, общий размер ежемесячной пенсионной выплаты УБД с учетом предусмотренных доплат и повышений не может быть меньше 6 197 грн. Если рассчитанная выплата ниже, назначается государственная адресная помощь до этой суммы.

Как оформить досрочную пенсию

Подать заявление о назначении пенсии можно несколькими способами:

лично — в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины, независимо от места регистрации;

онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или через портал «Дія».

Для оформления понадобятся: паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП), документы, подтверждающие страховой стаж, удостоверение участника боевых действий и другие документы, необходимые для назначения выплаты.

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